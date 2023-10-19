Снег отменяется: в Украину идет стремительное потепление до +27 градусов (фото)
По информации синоптиков, в ближайшие дни украинцев ждут температурные качели. Теплее всего будет в южных и западных областях, однако дожди накроют большинство регионов.
В ближайшие несколько дней в Украине ожидается стремительное повышение температуры, а осадки в виде мокрого снега пока что откладываются. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.
По ее словам, четверг пройдет с комфортной температурой воздуха во всех регионах, кроме Прикарпатья, где выпадут дожди. Средняя температура воздуха ночью будет низкой, а вот днем — 9-14 градусов тепла. В южных областях ожидается от 15 до 19 градусов.
До конца недели погода может вновь измениться. Если ранее на субботу, 21 октября прогнозировали мокрый снег и снижение температуры, то сейчас все наоборот. Фиксируется стремительно повышение температуры воздуха.
"Мы как раз будем находиться на линии распределения холодного и теплого воздуха. И этот предел слишком тонкий, чтобы идеально да еще заранее спрогнозировать его качание", — заявила Наталья Диденко.
Прогноз погоды до конца недели: чего ожидать
20 октября, по данным Укргидрометцентра, атмосферный фронт принесет дожди практически на всю территорию страны, кроме южных областей. При этом, комфортная температура воздуха ожидается практически во всех регионах.
В среднем 12-18 градусов тепла, а на юге и вовсе потеплеет до +22. Не повезло в этом плане северной части Украины, где днем ожидается +6…+12 градусов.
В субботу, 21 октября, также ожидаются температурные качели. Если на севере, в частности в Черниговской и Сумской областях, ожидается до 10 градусов тепла, то в западных и южных областях температура воздуха будет выше 22 градусов тепла. В Ивано-Франковской и Николаевской областях, а также в Крыму, речь идет про +27.
22 октября подобная ситуация сохранится, однако на несколько градусов все же похолодает в большинстве областей страны. На севере наоборот — температура прогреется от +13…+16 градусов тепла.
"Но не впадаем в метеорологическое отчаяние, за новостями следим спокойно, к холодам все равно правильно готовимся, зубы перед холодами обязательно лечим, если надо, все уличные планы корректируем согласно уточненным прогнозам погоды", — прокомментировала Наталья Диденко ближайшие несколько дней.
Напомним, 17 октября сообщалось, что Карпаты два дня подряд засыпало снегом. Туда пришла настоящая зима. Черногорский горного поисково-спасательный пост сообщил, что видимость на горе Поп Иван была не более 30 метров.