170 тысяч очень мало: в Киеве предлагают жестче наказывать за "неправильные" балконы
Сейчас, по словам руководительницы Департамента охраны культурного наследия КГГА Марины Соловьевой, штраф для физического лица составляет 1700 гривен. Однако, она отмечает, что "в разрезе ущерба, нанесенного городу, это очень мало".
В Киеве планируют повысить размеры штрафов за самовольную установку балконов на исторических зданиях. Об этом в комментарии для Liga.net сообщила глава Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева.
Она отметила, что сначала владельцу помещения выносят распоряжение, если он его не выполняет — накладывают штраф.
Сейчас штраф для физического лица составляет 1700 гривен, а для юридического — от 17 000 до 170 000. Соловьева добавила, что сейчас прорабатывается изменения в законодательство об охране культурного наследия, где должны быть увеличены суммы штрафов.
"Мы же понимаем, что в разрезе ущерба, который нанесен городу, это очень мало, ведь мы теряем памятник", — говорится в сообщении.
Также Соловьева рассказала, что в 2017 году Советом Европы была принята Никосийская конвенция, которая регулирует уголовную ответственность за уничтожение памятников. Конвенция вступит в силу, если ее ратифицируют пять стран, три из которых являются европейскими. Украина также среди подписантов конвенции, однако до сих пор ее не ратифицировала.
"Мы обращаемся в Верховную Раду, чтобы конвенция была ратифицирована Украиной. Тогда мы сможем внести в Уголовный кодекс такие статьи, которые будут означать неотвратимость наказания за уничтожение памятников", — отмечает Соловьева.
Она отметила, что сейчас в Департаменте культурного наследия на весь Киев всего три инспектора. По ее словам, это очень малое количество работников.
"Поэтому я сейчас прошу КГГА об увеличении штата, чтобы было не три, а хотя бы 7-8 инспекторов — тогда бы мы успевали вовремя реагировать. Также обсуждаем идею об общественных инспекторах, это была бы большая помощь", — говорит руководительница Департамента.
Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что Кабинету министров предлагают установить за нарушение комендантского часа клубами и ресторанами штрафы за факт первого нарушения на уровне от 34-170 тыс. грн, повторного — от 340 до 680 тыс. грн.