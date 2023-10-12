МВД предлагает штрафы до 680 тысяч гривен за нарушение комендантского часа

Санкции будут касаться заведений, клубов и ресторанов, которые нарушили соответствующий режим военного командования и военного руководства относительно деятельности в неположенное время.

Related video

Кабинету министров предлагают установить за нарушение комендантского часа клубами и ресторанами штрафы за факт первого нарушения на уровне от 34-170 тыс. грн, повторного — от 340 до 680 тыс. грн. Подробности сообщил Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины, в эфире телемарафона.

Он отметил, что в ведомстве уже проанализировали этот вопрос. Законопроект направят в парламент. В случае его одобрения санкции начнут действовать.

"Этим проектом закона вносятся изменения в административный Кодекс", — сообщил он.

Важно

Нарушение комендантского часа: какое наказание предусмотрено

По словам чиновника, штрафы будут касаться заведений и ресторанов, которые нарушили соответствующий режим военного командования. Верховная Рада, как пояснил Клименко, рассмотрит эти предложения в ближайшее время.

Министр также сообщил, что в отношении патрульных, которые игнорировали работу заведения Boho во время комендантского часа, сейчас проводится проверка. Соответствующие меры могут длиться от нескольких дней до одного месяца.

Нарушение комендантского часа и клуб Boho

Заведения в Киеве, как заявил министр внутренних дел Игорь Клименко 2 октября, клиентов скрыто впускают в помещения по предварительной записи. Правоохранители пожаловались, что не могут зайти внутрь в случае отсутствия признаков нарушения, в частности, это касалось, клуба Boho. Руководитель ведомства подчеркнул, что полицейские не игнорируют обращения граждан. В случае нарушений "патрули выезжают по адресу". Чиновник отметил, что нужны законодательные изменения, чтобы заставить владельцев клуба соблюдать правила.

Журналисты обратились к двум экипажам полиции, которые были вблизи клуба Boho, с просьбой отреагировать на нарушение. Правоохранители отказались проверять учреждение, перед которым на тот момент собралась очередь из 20 посетителей.

Напомним, 30 сентября блогерша "каталась" на территории украинской столицы во время комендантского часа. Это якобы произошло благодаря мужчине, который имеет специальный пропуск.