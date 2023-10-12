МВС пропонує штрафи до 680 тисяч гривень за порушення комендантської години

Санкції стосуватимуться закладів, клубів та ресторанів, які порушили відповідний режим військового командування та військового керівництва стосовно діяльності у недозволений час.

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Кабінету міністрів пропоннують встановити за порушення комендантської години клубами та ресторанами штрафи за факт першого порушення на рівні від 34-170 тис. грн, повторного – від 340 до 680 тис. грн. Подробиці повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що у відомстві вже проаналізували це питання. Законопроєкт направлять до парламенту. У разі його схвалення санкції почнуть діяти.

"Цим проєктом закону вносяться зміни до адміністративного Кодексу", – повідомив він.

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Порушення комендантської години: яке покарання передбачено

Зі слів посадовця, штрафи стосуватимуться закладів та ресторанів, які порушили відповідний режим військового командування. Верховна Рада, як пояснив Клименко, розгляне ці пропозиції найближчим часом.

Міністр також повідомив, що стосовно патрульних, які ігнорували роботу закладу Boho під час комендантської години, наразі проводиться перевірка. Відповідні заходи можуть тривати від кількох днів до одного місяця.

Порушення комендантської години і клуб Boho

Заклади у Києві, як заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 2 жовтня, клієнтів приховано впускають до приміщень за попереднім записом. Правоохоронці поскаржилися, що не можуть зайти всередину у разі відсутності ознак порушення, зокрема, це стосувалося, клубу Boho. Керівник відомства наголосив, що поліцейські не ігнорують звернення громадян. У разі порушень "патрулі виїжджають за адресою". Посадовець наголосив, що потрібні законодавчі зміни, щоб змусити власників клубу дотримуватися правил.

Журналісти звернулися до двох екіпажів поліції, які були поблизу клубу Boho, з проханням відреагувати на порушення. Правоохоронці відмовилися перевіряти установу, перед якою на той момент зібралася черга з 20 відвідувачів.

Нагадаємо, 30 вересня блогерка "каталася" на території української столиці під час комендантської години. Це нібито відбулося завдяки чоловіку, який має спеціальну перепустку.