Порушення комендантської години: яке покарання передбачено

В Україні немає законопроєктів щодо введення кримінальної відповідальності за порушення комендантської години, яке, на думку адвокатки Марини Бекало, не можна вважати суспільно небезпечним, особливо в тих областях, де не ведуться активні бойові дії.

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У деяких випадках при порушенні комендантської години українців можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Про це повідомила адвокатка Марина Бекало в коментарі ТСН.ua.

"Якщо громадянин порушив комендантську годину, але при цьому не здійснив жодного іншого правопорушення, виконує законні вимоги поліції, зокрема, надає документ, що посвідчує особу, не чинить опір поліцейському, надає транспортний засіб для огляду тощо, то поліція в такому разі може обмежитися лише усним зауваженням" — сказала Марина Бекало.

Вона зазначила, що при порушенні комендантської години правоохоронці можуть перевірити документи, оглянути особу і транспортний засіб, вилучити предмети правопорушення (за наявності), затримати для встановлення особи або у випадку вчинення адміністративного чи кримінального правопорушення.

Адміністративна відповідальність за порушення комендантської години

Порушників комендантської години, з її слів, можуть притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 185 КУпАП за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов`язків. Українське законодавство не передбачає окремої відповідальності за факт порушення комендантської години.

Бекало наголосила, що за непокору поліцейському можуть накласти штраф від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 10 736 до 20 130 гривень — адміністративний арешт до 15 днів або притягнути до громадських чи виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку.

Кримінальна відповідальність

Адвокатка Бекало розповіла, що нині немає законопроєктів щодо введення кримінальної відповідальності за порушення комендантської години. Вона вважає, що існує багато питань щодо доцільності запровадження саме кримінальної відповідальності. Адже порушення не можна вважати суспільно небезпечним, зокрема в тих областях, де не ведуться активні бойові дії, або які не є регіонами з підвищеною небезпекою.

"На моє переконання, за порушення комендантської години безумовно має бути передбачена відповідальність, але у вигляді штрафу або адміністративного арешту", — додала вона.

Нагадаємо, 6 жовтня член комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності заявив про роботу над посиленням відповідальності за комендантської години власниками закладів. Зокрема, комітет напрацьовує зміни, які передбачають встановлення кримінальної відповідальності за порушення комендантської години.

3 жовтня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що комендантська година в тилових регіонах потрібна для підтримки дисципліни. Також вона допомагає у профілактиці злочинності.