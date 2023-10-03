"Є підстави перевірити": у МВС відповіли, чому потрібна комендантська година (відео)

Міністр Ігор Клименко зазначив, що комендантська година сприяє дисципліні та зменшенню злочинності. Водночас він підтвердив, що деякі заклади порушують обмеження та залишаються непокараними.

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Комендантська година в тилових регіонах України потрібна, щоб підтримувати дисципліну. Про це в інтерв’ю для видання "Українська правда", опублікованому 3 жовтня, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Також, з його слів, комендантська година допомагає у профілактиці злочинності.

"В цей час, наприклад, чотири, п'ять чи шість годин (в кожній області є своя комендантська година) ми чітко знаємо, що, якщо якась людина знаходиться на вулиці, у нас є законні підстави її перевірити", — пояснив голова МВС.

Він додав, що нині злочинності в Україні "практично немає", вона мінімізована.

Після скандалу з клубом Boho, який працював у комендантську годину, журналісти надіслали запит на коментар у МВС. Там відповіли, що такі заклади-порушники "маскують свою роботу".

"За зовнішніми ознаками й не скажеш, що ресторан працює: у вікнах темно, музики немає. Пропускають клієнтів приховано за попереднім записом. У поліціянтів немає підстав вломитися всередину. Для цього потрібна санкція суду", — зазначив Клименко.

Інтерв'ю з Ігорем Клименком (про комендантську годину — з 58:00)

Нагадаємо, журналіст Михайло Ткач заявив, що київський заклад Boho Club не один місяць працює у комендантську годину та не перевіряється поліцією. Після розголосу ситуації правоохоронці все ж навідались у клуб та склали адмінпротокол.

У коментарі Фокусу адвокат Євген Зурнаджи пояснив, що порушників комендантської години рідко вдається притягнути до відповідальності. З його слів, на практиці судді часто закривають відповідні провадження через відсутність складу злочину.