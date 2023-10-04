Правоохранители в Киеве месяцами не замечают ресторан в комендантский час, — расследование (видео)

Один из посетителей заявил, что в заведении Boho на момент приезда журналистов находилось более 200 человек, которые "знают, что им ничего не будет".

Related video

Комендантский час уже полтора года воспринимается украинским обществом как ограничение ради общего блага, но для ресторанов и ночных клубов в Киеве правоохранители как будто сделали исключение. "Украинская Правда" опубликовала на YouTube результаты расследования.

Журналисты выяснили, что вблизи клуба Boho постоянно собираются посетители. Впоследствии представители издания обратились к полицейским и призвали проверить заведение.

Журналисты обратились к двум экипажам полиции с просьбой отреагировать на нарушение. Правоохранители отказались проверять учреждение, перед которым на тот момент собралась очередь из 20 посетителей.

Патрульные отказались реагировать на обращение граждан. Они рекомендовали звонить на 102 и уехали с месяца происшествия.

"Вы понимаете, что такое вызов или не понимаете? Вот и все", — сказал один из полицейских журналисту Михаилу Ткачу.

Журналисты подошли пообщаться с посетителями, которые стояли рядом возле заведения. Один из мужчин заявил, что их действия "ничего не дадут". Он сообщил, что в заведении находится более 200 человек.

В репортаже можно увидеть, что определенные лица находят способы избегать общих правил. Они продолжают пренебрегать общественными интересами в пользу частных, а соответствующие государственные инстанции не реагируют на проблему.

Нарушение комендантского часа: реакция МВД

Заведения в Киеве, как заявил министр внутренних дел Игорь Клименко 2 октября, скрыто впускают клиентов. Они делают это по предварительной записи. Правоохранители не могут зайти внутрь в случае отсутствия признаков нарушения. Он отметил, что полицейские не игнорируют обращения граждан. В случае нарушений "патрули выезжают по адресу" и проверяют соответствующие факты. Заставить владельцев клуба соблюдать правила им пока не получается.

Напомним, 30 сентября блогерша с ником ta.samaya.devil снова "каталась" во время комендантского часа. Во время комендантского часа по Киеву двигалась машина, в которой рядом с блогером сидел неизвестный мужчина. Если он имеет ночной пропуск, то должен быть работником органов власти, или правоохранителем, или военным.