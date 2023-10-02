"Маскируют работу": в МВД не могут наказать клубы за нарушение комендантского часа

Заведения в Киеве, как заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, впускают клиентов скрыто, по предварительной записи. Правоохранители не могут зайти внутрь в случае отсутствия признаков нарушения.

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В полиции жалуются, что у них нет правового механизма для привлечения к ответственности ресторанов и клубов в Киеве, которые и в дальнейшем работают во время действия комендантского часа. Об этом "Украинской правде" сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Он отметил, что правоохранители не игнорируют обращения граждан. В случае нарушений "патрули выезжают по адресу" и проверяют соответствующие факты. Заставить владельцев клуба соблюдать правила не получается.

"Такие заведения маскируют свою работу", — пояснил руководитель ведомства.

Клименко рассказал, что внешние признаки не дают окончательно определить факт нарушения. Пропускают клиентов скрыто, по предварительной записи. В таких случаях правоохранители не могут зайти внутрь.

"У полицейских нет оснований вломиться внутрь. Для этого нужна санкция суда...", — подчеркнул он.

Игорь Клименко добавил, что все же работа в этом направлении продолжается интенсивная. Сейчас по городу специальные патрули. Они дежурят возле заведений, в отношении которых граждане неоднократно давали сигналы, но это полностью ситуацию не решит. По его словам, нужно привлечь органы власти, которые разработают комплексный правовой механизм.

Клименко отметил, единственное, что удалось, так это составить админпротокол на администратора клуба Boho, который недавно работал во время комендантского часа, как утверждали "Украинской правде". Он касался нарушения правил торговли алкоголем. Дело сейчас на рассмотрении в судебной инстанции.

Комендантский час в Киеве и клуб Boho

Накануне журналисты УП наведались в киевский ночной клуб Boho. Заведение, по их информации, уже не первый месяц работает во время комендантского часа в Киеве.

Журналисты обратились за помощью к двум экипажам полиции. Правоохранители отказались проверять учреждение, перед которым на тот момент собралась очередь из 20 посетителей.

Напомним, 30 сентября появилось видео, как блогерша в Киеве ездила по городу во время комендантского часа. Она уже не впервые была поймана на том, что ездит по столице ночью, потому что имеет спецпропуск.