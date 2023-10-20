Почти миллион гривен: во Львовской области бизнесмен присвоил деньги для переселенцев

Одному из субъектов хозяйствования во Львовской области было выделено около 9 миллионов гривен на нужды переселенцев. Однако, по данным оперативников, предприниматель не предоставил людям полного объема услуг.

Во Львовской области Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения государственных средств, предназначенных для помощи временно перемещенных лицам. Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ во Львовской области в Facebook 20 сентября.

Речь идет о средствах, выделенных Министерством социальной политики Украины на обеспечение нужд первой необходимости переселенцев. Так, одному из субъектов хозяйствования во Львовской области было предоставлено около 9 миллионов гривен.

По данным оперативников, предприниматель не предоставил полного объема услуг переселенцам и безосновательно присвоил бюджетные средства. Сумма ущерба, нанесенного стране, составляет почти миллион гривен.

В СБУ также установили, что часть незаконно присвоенных денег поступала на счета людей, которые уже пребывали за пределами Украины.

Бизнесмену сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, 7-8 октября во Львовской области бывшая сотрудница ГБР Роксолана Москва и экс-прокурор Ростислав Ильницкий устроили пышную свадьбу. По оценкам кондитеров, один только торт обошелся молодоженам в примерно 100 тысяч гривен.

Позже, 19 октября, СМИ сообщили, что во время работы в ГБР Роксолана Москва также стала владелицей элитного автомобиля за 2,3 миллиона гривен. В 2023 году она, по меньшей мере, семь раз нарушала правила парковки, за что получала штрафы.