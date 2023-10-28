"Есть много преимуществ": в Украине заключенным разрешили работать в шахтах, — министр Малюська

По словам главы Минюста, заключенные, которые работают в шахте, получают приличную зарплату. Часть этих средств отдается государству в качестве компенсации за ранее нанесенный ущерб.

Украинские заключенные получили возможность работать на шахтах и добывать в забоях уголь. За смену бригада поднимает на поверхность более 20 тонн угля и получает за это достойную зарплату. О деталях трудоустройства заключенных рассказал министр юстиции Денис Малюська. Информация о шахтах была размещена на странице Facebook чиновника.

Малюська отметил, что привлечение заключенных к работе на шахтах имеет не одно преимущество: "преимуществ — множество" — подчеркнул он.

Прежде всего, они привлечены к "энергетической безопасности", потому что бригада из 10 человек способна за смену добыть 25 тонн угля. Кроме того, благодаря этому уменьшается дефицит шахтеров, заключенные получают новую профессию и, ко всему, им платят "достойную зарплату".

Работа заключенных в шахтах: детали

Чиновник указал, что значительная часть зарплаты заключенных идет на покрытие ущерба, который они нанесли государству или пострадавшим. Но какие-то средства они все же имеют. Это "позволяет выплачивать возмещение причиненного преступлением вреда, платить налоги и наполнять бюджетный спецфонд (им, конечно, на личные нужды тоже остается часть)", — сказал Малюська.

В завершение чиновник указал, что пенитенциарная система "открыта к предложениям от других работодателей".

Отметим, на сайте Минюста пока не отыскалась дополнительная информация о новациях в сфере использования труда заключенных.

Между тем в комментариях к сообщению Малюськи граждане интересовались зарплатами, предлагали приобщить к сбору дронов и спрашивали, как ведется подсчет граждан, которые поднимаются из шахты с загрязненными лицами.

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В сети можно отыскать ориентировочную зарплату, которую получают шахтеры и которую могут получать заключенные. Указывается, что работник с минимальным опытом может иметь от 5 570 до 9 535 грн/мес.

Отметим, 24 октября Малюська прокомментировал журналистам агентства Reuters ситуацию по борьбе с олигархами. По его словам, у власти появилось больше возможностей для различных мероприятий, поскольку началась война. В сентябре министр спрогнозировал, как будут возвращать в Украину уклонистов, сбежавших за границу. Чиновник указал, что первыми будут возвращать "топов".

Напоминаем, 4 октября в Минюсте рассказали об отложении штрафования предпринимателей, которые скрывают конечных бенефициаров бизнеса. 24 октября стало известно о введении нового способа наказания преступников: за некоторые преступления они будут получать не колонию, а пробационный надзор.