Трое погибших и 10 раненых: какие последствия шторма в Украине (фото, видео)

Сильные ветры повредили крыши домов, уличные столбы, остановки транспорта и сотни деревьев. По всей стране электрики и коммунальные службы устраняют последствия непогоды.

Дождь и порывы ветра, которые порой достигали 30 метров в секунду, натворили немало беды в Киеве. По информации столичной городской военной администрации, по состоянию на вечер 28 октября в городе из-за падения деревьев погибли двое мужчин в возрасте 65 и 35 лет. О еще одном погибшем в результате непогоды, 61-летнем мужчине, стало известно в Фастовском районе Киевщины.

Еще восемь человек в столице получили ранения разной степени тяжести.

Из-за стихии повреждены три киоска, два жилых дома, еще в 17 домах есть повреждения крыши. Сильный ветер повалил один рекламный банер и восемь опасных конструкций, сломал 203 дерева и еще 103 повредил. Десятки деревьев упали на проезжую часть, еще три – на трамвайные пути. Также падающие деревья и крупные ветки повредили 10 автомобилей. В одной из машин, на которую упало дерево на проспекте Берестейский, находился мужчина. Он отказался от госпитализации.

В 09:13 часов, в Обухове, в результате сильного ветра, дерево упало на двигавшиеся по дороге автомобили. Водитель одного из транспортных средств получил незначительные телесные повреждения, ему была оказана медицинская помощь.

Для ликвидации последствий непогоды задействовали все оперативные службы.

Последствия шторма 28 октября в регионах Украины

В Харькове буря повалила 78 деревьев и 74 большие ветки. Падение веток и целых стволов зафиксировано в разных районах города. Также из-за непогоды произошло 32 случая повреждения крыш, из которых пять уже отремонтировали, 27 обрывов проводов АО "Харьковоблэнерго" и 20 – КП "Горсвет". Бригады СКП "Харьковзеленстрой", КП "Харьковблагоустройство" и другие службы оперативно устраняют последствия непогоды, распиливают и вывозят поваленные деревья, сломанные ветки, ремонтируют кровли и сети.

По информации "Харьковоблэнерго", из-за непогоды частично обесточены поселок Безлюдовка Харьковского района, город Волчанск, село Бирки Чугуевского района, есть отключение в Богодуховском районе.

В Полтаве из-за сильных порывов ветра также зафиксировано падение рекламных конструкций, ограждений, обрыв линий электропередач и повреждение крыш на домах.

В телеграмм-каналах Винницы очевидцы публикуют фото и видео со сломанными бигбордами, детскими площадками, усыпанными сломанными ветками, и упавшими заборами.

В Днепре на улице Ягеля ветер сломал аварийное дерево, которое раздавило стоявший под ним автомобиль. По словам местных жителей, жильцы дома звонили по телефону на горячую линию горсовета в течение нескольких лет и просили спилить аварийное дерево. Однако, кроме нанесения краски на дерево, никаких действий не было.

"Три года писали в разные инстанции и ноль реакции. В результате когда дерево упало на машину, они сразу приехали и начали его пилить", — пожаловалась днепрянка.

Во Львовской области из-за сильного ветра и дождей полностью или частично обесточенными оказались 132 населенных пункта. Для ликвидации последствий задействовали 240 специалистов "Львовоблэнерго" и 84 единицы техники.

В Житомире и области непогода привела к падению деревьев, причем и на транспортные средства, повреждению балконных рам и крыш. На одном из домов города из-за сильного ветра даже посыпалась плитка.

В пригороде Черкасс сильный ветер снес остановку и сломал большой рекламный борд у дороги.

По свежей информации ГСЧС Украины, сотрудники ведомства 231 раз выезжали на вызовы по всей территории Украины, во время которых распилено и убрано 353 поваленных деревьев.

В настоящее время на территории страны в результате усложнения погодных условий обесточено 1880 населенных пунктов в 16 областях. Это Киевская, Полтавская, Житомирская, Черниговская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Запорожская, Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская, Львовская, Донецкая, Харьковская, Ивано-Франковская и Винницкая. К возобновлению электроснабжения привлечены бригады Укрэнерго.

Количество раненных в результате падения деревьев по Украине сейчас – 10 человек.

Фото: ГСЧС

Ранее Фокус писал, что в Украину идет стремительное потепление.