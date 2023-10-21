Лето в октябре: в Украину идет стремительное потепление до +30 градусов (карта)

На выходных ожидается ощутимое потепление и солнечная погода по всей Украине. Но уже со среды, 25 октября, во все регионы снова придут дожди.

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В Украину снова пришла хорошая погода. Выходные будут теплыми. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По словам Диденко, выходные в Украине пройдут с хорошей погодой.

Прогноз погоды на субботу, 21 октября

Так, в Одесской области температура воздуха в субботу, 21 октября, достигнет отметки +30 градусов. В Закарпатье, Черновицкой и Винницкой области будет +21…+27 градусов.

В большинстве других областей температура будет держаться в диапазоне +16…+23 градусов.

"И только крайний север – северные районы Черниговщины и Сумщины – будут свежими, +8…+13 градусов. Дождей в субботу не будет", — отметила синоптик.

Прогноз погоды на воскресенье, 22 октября

В воскресенье, 22 октября, также будет преобладать сухая погода, только в западных областях пройдут дожди.

Температура воздуха в Украине в воскресенье будет составлять в течение дня +18…+23 градуса, на юге — до +28, на северо-востоке — +12+16 градусов.

В Киеве в выходные погода порадует градусами, от +16 до +20-ти. Дождя не обещают.

Прогноз погоды на неделю от Укргидрометеоцентра

По данным Укргидрометеоцентра в воскресенье, 22 октября, в западных областях ожидается дождь. Температура будет держаться в пределах + 19…+22

В Киеве прогнозируют переменную облачность без осадков. Температура воздуха будет +19…+21.

В восточных областях будет холоднее — +15…+19, дождей не обещают.

Погода на воскресенье, 22 октября

Значительное изменение погоды ожидается в среду, 25 октября.

Тогда в большинстве регионов прогнозируют дожди. Температура снизится на несколько градусов.

Температура на среду, 25 октября

Прогноз погоды на неделю от Google

В Украину возвращаются дожди со среды, 25 октября. Также температура снизится.

В Киеве синоптики прогнозируют солнечную погоду в понедельник, переменную облачность во вторник и сильные дожди со среды. Температура при этом будет плавно снижаться до +11 днем и +6 ночью.

Погода на неделю, Киев

В Харькове также ожидается дождливая погода со среды, 25 октября. Температура воздуха будет ниже — ночью столбец термометра может опускаться до +4, а днем до +8

Погода на неделю, Харьков

В Одессе на следующей неделе прогнозируется погода без осадков, кроме пятницы. Температура воздуха будет выше — днем +20, а ночью +15.

Погода на неделю, Одесса

Во Львове синоптики обещают переменную облачность и дожди на всю неделю. При этом будет достаточно тепло — днем температура будет около +17, а ночью — +8.

Погода на неделю, Львов

Напомним, военный обозреватель и редактор "Военного Фокуса" Игаль Левин сообщил, что плохие погодные условия не остановят контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины, которые сейчас идут достаточно успешно.