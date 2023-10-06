Погода осенью повлияет, но не остановит контрнаступление ВСУ, — Игаль Левин (видео)

По словам военного аналитика Фокуса Игаля Левина, Украина продолжает стабильно идти вперед, а Россия отступает и погодные условия не окажут значительного влияния на эту тенденцию.

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Плохие погодные условия не остановят контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины, которые сейчас идут достаточно успешно. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный обозреватель и редактор "Военного Фокуса" Игаль Левин.

По его словам погода, конечно, влияет на боевые действия. Но украинское наступление будет продолжаться и в дальнейшем, ведь Украина использует штурмовые группы.

"Они не зависят от того, в каком состоянии сейчас поле, по которому должна двигаться техника", — говорит Левин.

Вопрос проходимости логистики

Аналитик отмечает, что погодные условия могут повлиять на перемещение военных и поставки оружия или боеприпасов.

"Банально подвести какие-то боеприпасы или вывести раненых. Это все влияет", — отмечает Игаль Левин.

Однако, по словам эксперта, это не помешает украинским военным, они просто учтут эти факторы.

Погода влияет в обе стороны

Игаль Левин подчеркнул, что не видит ни одной причины, почему украинское наступление должно прекратиться осенью. Ведь в некоторых случаях, похолодания могут положительно отобразиться на работе Сил обороны.

"Где-то будет проще наступать. Например, посадки. Полностью опадают листья, все становится как на ладони, будет гораздо проще с помощью разведчиков или коптеров видеть врага", — добавляет аналитик.

С другой стороны, по словам Левина, плохая погода имеет и негативные аспекты для военных.

"Вы не можете всегда запустить Mavic. Это тоже фактор, который влияет", — говорит эксперт.

Также военный аналитик утвердил, что украинское наступление проходит успешно и в дальнейшем не остановится.

"Украина продолжает стабильно идти вперед, а Россия отступает. И эта тенденция не меняется", — уверяет Левин.

Напомним, в интервью для Фокуса Игаль Левин также рассказал, что Россия перебросила на северное направление 12-тысячную армию, однако этих сил не хватит для того, чтобы провести большое наступление.

Также 21 сентября британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что зимняя погода имеет свои преимущества и недостатки для Украины и России во время войны. По его словам, грязь и мокрая земля могут затруднить выезд танков и бронетехники с дорог, в результате чего техника станет легкой мишенью для авиации и артиллерии.