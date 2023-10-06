Погода восени вплине, але не зупинить контрнаступ ЗСУ, – Ігаль Левін (відео)

За словами військового аналітика Фокусу Ігаля Левіна, Україна продовжує стабільно йти вперед, а Росія відступає і погодні умови не зроблять значного впливу на цю тенденцію.

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Погані погодні умови не зупинять контрнаступальні дії Збройних сил України, які нині йдуть досить успішно. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий оглядач і редактор "Воєнного Фокусу" Ігаль Левін.

За його словами погода, звісно, впливає на бойові дії. Але український наступ буде продовжуватися й надалі, адже Україна використовує штурмові групи.

"Вони не залежать від того, в якому стані зараз поле, по якому повинна рухатись техніка", – каже Левін.

Питання прохідності логістики

Аналітик зазначає, що погодні умови можуть вплинути на переміщення військових і постачання зброї чи боєприпасів.

"Банально підвести якісь боєприпаси чи вивести поранених. Це все впливає", – наголошує Ігаль Левін.

Проте, за словами експерта, це не завадить українським військовим, вони просто врахують ці фактори.

Погода впливає в обидва боки

Ігаль Левін підкреслив, що не бачить жодної причини, чому український наступ повинен припинитися осінню. Адже в деяких випадках, похолодання можуть позитивно відобразитися на роботі Сил оборони.

"Десь буде простіше наступати. Наприклад, посадки. Повністю опадає листя, все стає як на долоні, Буде набагато простіше за допомогою розвідників чи коптерів бачити ворога", – додає аналітик.

З іншого боку, за словами Левіна, погана погода має й негативні аспекти для військових.

"Ви не можете завжди запустити Mavic. Це теж фактор, який впливає", – каже експерт.

Також військовий аналітик ствердив, що український наступ проходить успішно і надалі не зупиниться.

"Україна продовжує стабільно йти вперед, а Росія відступає. І ця тенденція не змінюється", – запевняє Левін.

Нагадаємо, в інтервʼю для Фокусу Ігаль Левін також розповів, що Росія перекинула на північний напрямок 12-тисячну армію, однак цих сил не вистачить для того, щоб провести великий наступ.

Також 21 вересня британський військовий аналітик Майкл Кларк заявив, що зимова погода має свої переваги та недоліки для України та Росії під час війни. З його слів, багнюка та мокра земля можуть ускладнити виїзд танків та бронетехніки з доріг, у результаті чого техніка стане легкою мішенню для авіації та артилерії.