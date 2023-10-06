Питання в силах і засобах: великого наступу на Україну поки що не буде, — Ігаль Левін (відео)

За словами військового аналітика Фокуса Ігаля Левіна, Росія поки не має ресурсів для великомасштабних наступальних дій. Замість цього ЗС РФ роблять лише локальні контратаки в спробах зупинити просування українських військ.

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Росія перекинула на північний напрямок 12-тисячну армію, однак цих сил не вистачить для того, щоб провести великий наступ. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий аналітик і редактор "Воєнного Фокуса" Ігаль Левін.

За його словами, питання ймовірного наступу насамперед полягає в силах і засобах, які Росія має у своєму розпорядженні на цей час. Зараз Збройні сили РФ роблять лише спроби локальних контратак, щоб перешкодити українському контрнаступу. Особливо це помітно на Бахмутському та Куп'янському напрямках, де росіяни намагалися розвинути серйозний наступ.

"Ми бачимо, що ці спроби провалилися. Їхні танкові атаки тощо були відбиті", — зазначив Ігаль Левін.

Він також додав, що 25-а армія, чисельністю 12 тисяч осіб, не здатна розвинути наступ, через брак живої сили.

"Це ніщо. Тобто 12 тисяч осіб — це дивізія, так, і то, не найбільша. Тобто організаційна армія — це, за фактом, недоукомплектовані сили. Чи можна наступати такими силами? Ні. Ви можете наступати взагалі ким завгодно — питання в результатах. Зараз у них немає якісних сил для наступу. Бачимо, що вони перебувають в обороні й постійно контратакують, намагаючись зупинити український контрнаступ", — резюмував Ігаль Левін.

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Нагадаємо, 28 вересня начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що ЗС РФ після невеликої паузи почали поступово відновлювати наступ на Лимано-Куп'янському напрямку.