ЗС РФ готуються до масштабного наступу в районі Куп'янська та Лиману, — командування

За словами спікера Східного угруповання військ Іллі Євлаша, на одну з ділянок фронту прибула 25-та армія окупантів, яка і буде намагатися переломити ситуацію. При цьому, у них серйозні проблеми із забезпеченням.

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Російські окупанти після невеликої перерви почали поступово відновлювати наступ на Лимано-Куп'янському напрямку. Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону 28 вересня.

За його словами, до бойових дій на цій ділянці фронту долучилася ворожа 25-та армія, водночас у них фіксують великі проблеми, зокрема із забезпеченням і особовим складом.

Крім того, зараз значно збільшилася кількість авіаційних ударів з боку противника.

"Таким чином 21 раз він застосовував свої штурмовики Су-35 і вертольоти Ка-52 поблизу Сіверського і Серебрянського лісництва, куди припало найбільше ударів по авіації противника. Також 517 обстрілів завдав ворог по позиціях ЗСУ. Відбулося 2 бойових зіткнення", — заявив Ілля Євлаш.

Окремо було зазначено, що на Лимано-Куп'янському поступово відновлюються бойові зіткнення з боку ЗС РФ. Вони намагаються штурмувати українські позиції.

"Раніше ми фіксували затишшя. Противник укріплював свої фортифікаційні споруди. Ми фіксуємо, що в них проблеми з тренуванням військовослужбовців, які зараз беруть участь на Лимано-Куп'янському напрямку. І проблеми із забезпеченням техніки та особовим складом", — продовжив Ілля Євлаш.

Нагадаємо, 27 вересня експерт прогнозував активізацію боїв під Куп'янськом. За словами екс-спікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, росіяни просуваються через власні мінні поля і підтягують бойову техніку до першої лінії фронту