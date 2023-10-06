Вопрос в силах и средствах: большого наступления на Украину пока не будет, — Игаль Левин (видео)

По словам военного аналитика Фокуса Игаля Левина, Россия пока не имеет ресурсов для крупномасштабных наступательных действий. Вместо этого ВС РФ предпринимают лишь локальные контратаки в попытках остановить продвижение украинских войск.

Related video

Россия перебросила на северное направление 12-тысячную армию, однако этих сил не хватит для того, чтобы провести большое наступление. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный аналитик и редактор "Военного Фокуса" Игаль Левин.

По его словам, вопрос вероятного наступления, прежде всего, заключается в силах и средствах, которыми Россия располагает на данный момент. Сейчас Вооруженные силы РФ предпринимают лишь попытки локальных контратак, чтобы помешать украинскому контрнаступлению. В особенности это заметно на Бахмутском и Купянском направлениях, где россияне пытались развить серьезное наступление.

"Мы видим, что эти попытки провалились. Их танковые атаки и т.д. были отбиты", — отметил Игаль Левин.

Он также добавил, что 25-ая армия, численностью 12 тысяч человек не способна развить наступление, из-за нехватки живой силы.

"Это ничто. То есть 12 тысяч человек — это дивизия, да, и то, не самая крупная. То есть организационная армия — это, по факту, недоукомплектованные силы. Можно ли наступать такими силами? Нет. Вы можете наступать вообще кем угодно — вопрос в результатах. Сейчас у них нет качественных сил для наступления. Видим, что они находятся в обороне и постоянно контратакуют, пытаясь остановить украинское контрнаступление", — резюмировал Игаль Левин.

Важно

Теряют каждый день по батальону. Почему РФ перебрасывает в Украину 25-ю армию

Напомним 28 сентября начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что ВС РФ после небольшой паузы начали постепенно восстанавливать наступление на Лимано-Купянском направлении.