Теряют каждый день по батальону. Почему РФ перебрасывает в Украину 25-ю армию

Так называемая 25-я армия в составе сухопутных войск ВС РФ формировалась с июня этого года — резервистов набирали буквально по объявлениям. Россияне вынуждены заводить в Луганскую область части несформированной армии, а оттуда брать обстрелянные кадры на Запорожское направление и юг, говорят военные аналитики.

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Российское командование срочно перебросило на Луганское направление 25-ю армию. В разведке Минобороны Великобритании уверены, что оккупантов бросили на подмогу в Луганскую область и на северо-восток Украины.

Новосформированное военное объединение отправили в регион из-за нехватки резервов. Разведчики заметили, что в августе этого года в России были объявления о наборе мужчин в 25-ю армию, которую развернут в Украине только с декабря 2023 года.

"Вероятно, подразделения срочно ввели в бой частично потому, что Россия борется с весьма растянутыми силами вдоль линии фронта. Украина ведет контрнаступление на трех разных направлениях", — указали специалисты.

РФ попытается использовать части 25 армии для восстановления незадействованных резервных сил в театре военных действий, чтобы предоставить командирам большую оперативную гибкость, отмечают в Минобороны Британии.

Откуда появилась 25-я армия РФ?

О формировании этого военного подразделения для усиления наземных сил России британская разведка сообщала 2 августа текущего года. РФ задействовала мобилизованных резервистов для пополнения формирований и пехотных полков территориальной обороны, но редко создавала новые общевойсковые организации.

"Исключение составил созданный летом 2022 года 3-й армейский корпус, который в целом показал себя плохо", – заметили в министерстве.

По словам полковника ВСУ в запасе, военного летчика-инструктора Романа Свитана, 25-я армия существует лишь на бумаге. Сформировать армию за две недели или месяц невозможно, поэтому подразделения проходят по документам как армейские, а в реальности — это батальоны, бригады или полки.

"Россиянам не хватает резервов и поэтому заводят их на Луганское направление, а оттуда забирают на Запорожское более обстрелянные части 41-й армии. Перебрасывается не армия, а батальон в 500 человек. Нового ничего не происходит, дали минимально обученному батальону технику и послали на фронт", — заметил военный.

Каждый день в Украине, по оценкам Свитана, ВС РФ теряют больше батальона и силы надо пополнять. Теперь приходится собирать людей из еще не сформированной армии, сказал он.

ВС РФ активно перемещают части из Купянско-Лиманского направления, Крыма и левого берега Днепра в Херсонской области на Токмак, Бердянск и Волноваху. Если оккупанты могли создать новую армию, зачем тогда перемещать войска вдоль линии фронта, задает вопрос военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Новых людей, техники и снарядов нет. Добавились разве что генеральские должности. В тылу России нет сил, из которых можно создать армию и привлечь к боевым действиям", — прокомментировал Гетьман.

В Луганской области у россиян находятся до 130 тысяч военных, более 350 РСЗО и 2 тысячи единиц тяжелой техники. Части этих сил они хотят назвать "новой армией", заключил специалист.

Набирали по интернету: как в России рекрутировали в 25-ю армию

Российские военкоры отмечали, что 25-я армия в составе сухопутных войск России — это резервная часть и начали ее формировать в начале июня 2023 года на базе военно-административной единицы Восточного военного округа.

Численность новой 25-ой армии должна была составить около 30 тысяч военных-контрактников, в составе минимум двух мотострелковых дивизий, танковых батальонов и артиллерийских дивизионов.

Администрация города Дальнегорск Приморского края в начале июня этого года предлагала вступать в новую 25-ю армию России.

Пункты отбора в 25-ю армию разместили во Владивостоке и Уссурийске

Оккупантам обещали выплату в 600 тысяч рублей для заключивших контракт и постоянную зарплату более 200 тысяч рублей за "работу" в Украине.

Военнослужащие 25-ой армии с 1 сентября по 1 декабря 2023 года должны пройти боевое слаживание, а после этого передислоцироваться в Запорожскую и Херсонскую область.

Генштаб армии России в июне заявлял о планах сформировать в 2023 году две армии — общевойсковую и воздушную, а также два военных округа — Московский и Ленинградский.

"Необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов", — отмечал заместитель начальника Генштаба Евгений Бурдинский.

Напомним, что американский Институт изучения войны сообщал о возможной новой волне мобилизации в России для пополнения оккупационных войск в Украине. Ожидается набор от 170 до 175 тысяч резервистов и "контрактная мобилизация" еще для 130 тысяч человек.

Фокус ранее писал о вероятности объявления новой волны мобилизации в России в конце сентября. Рекрутеров будут долго обучать и воевать с ВСУ они начнут не сразу, уточнили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.