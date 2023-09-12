Осеннее решение: Путин может официально объявить о мобилизации в сентябре, — ГУР (видео)

По словам представителя разведки Андрея Юсова, Кремль столкнулся с необходимостью пополнения резервов в Украине. При этом, потенциальным мобилизованным гражданам нужно будет время на подготовку, поэтому на фронт их сразу не отправят.

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В Российской Федерации могут объявить о новой волне мобилизации уже в конце сентября. До этого сроки несколько раз смещались. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов в эфире телемарафона 12 сентября.

По его словам, российский режим понимает, что без пополнения резервов они долго продержаться не смогут, поэтому принимаются решения о необходимости новой волны мобилизации. Официально заявить об этом могут в течении нескольких ближайших недель.

"Несколько раз уже переносилась новая волна официальной мобилизации в России. Мы помним, что была так называемая частичная мобилизация проведена. После этого мобилизационные мероприятия в государстве-агрессоре не останавливались и ежемесячно несколько десятков тысяч человек тем или иным способом правдами-неправдами рекрутировались в российскую армию", — говорится в сообщении.

Отдельно в ГУР МО отметили, что речь может идти о конце сентября, то есть это точно должно быть осеннее решение руководства режима Владимира Путина и людей у них достаточно.

При этом, даже если будет официальное заявление о начале мобилизации на территории России, это не означает, что призывники с повестками сразу же появятся на передовой. Сам процесс обучения достаточно длительный и пройдет много времени, прежде чем они начнут воевать с ВСУ.

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Напомним, 18 августа российские СМИ писали, что "охота" за призывниками в ряды ВС РФ начнется уже в сентябре. В армию могут призвать ранее неприкасаемых — работников службы охраны и охранников в колоний. Делается это для того, чтобы набрать больше людей.