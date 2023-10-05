"Уповільнять, але не зупинять": ISW розповів про вплив погодніх умов на контрнаступ ЗСУ

Хороша погода триватиме ще близько 6-8 тижнів. Після цього вона вплине на операції як українських бійців, так і росіян.

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Погані погодні умови не зупинять контрнаступальні дії Збройних сил України. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 4 жовтня.

"Осінньо-зимові погодні умови уповільнять, але не зупинять контрнаступальні дії українських військ", — йшлося в повідомленні.

3 жовтня речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що ще близько 6-8 тижнів триватиме хороша погода, після чого вона вплине на операції в Україні та Росії.

За даними аналітиків, сезонний сильний дощ та багнюка восени можуть сповільнити рух ґрунтом, проте осінні зливи менш інтенсивні, ніж весною. Тоді як зміцнення ґрунту зимовими морозами зможе дозволити збільшити темпи бойових дій, проте українська сторона заявила про намір продовжити контрнаступальні дії до кінця цього року.

Наразі ЗСУ продовжують наступ поблизу Бахмута Донецької області та на заході Запорізької області, де 4 жовтня спостерігалося незначне просування вперед. Зокрема, українські бійці продовжили наземні атаки на залізничну лінію між Кліщіївкою та Андріївкою. За інформацією Генштабу ЗСУ, Сили оборони досягли часткового успіху біля цих населених пунктів.

Також геолокаційні кадри, опубліковані 4 жовтня, показали, що ЗСУ просунулися на схід від Новопрокопівки на заході Запорізької області, а Генштаб повідомив про частковий успіх ЗСУ на заході від Роботиного. Аналітики додали, що за даними деяких російських джерел, українські бійці просунулися до лінії окопів ЗС РФ на лінії Роботине-Копані, що за п'ять кілометрів на північний захід від Роботиного.

Нагадаємо, 21 вересня британський військовий аналітик Майкл Кларк заявив, що зимова погода має свої переваги та недоліки для України та Росії під час війни. З його слів, багнюка та мокра земля можуть ускладнити виїзд танків та бронетехніки з доріг, у результаті чого техніка стане легкою мішенню для авіації та артилерії.

4 жовтня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що українські бійці продовжують продавлювати власний сценарій наступу, знищуючи російську лінію оборони, тилову логістику та відриваючи тимчасово окупований Крим як транспортний вузол від угрупувань ворога.