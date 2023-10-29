Двойное нарушение: в школах Одесской области фиксировали обучение на русском языке, — Креминь

По словам языкового омбудсмена, летний выездной мониторинг показал, что во многих сферах русский язык продолжает пользоваться спросом. К слову, в некоторых школах Закарпатья детей продолжали обучать на венгерском, несмотря на законодательство.

В школах Закарпатья продолжают фиксировать случаи обучения на венгерском языке, а вот в Одесской области все еще встречается русский. Об этом рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в интервью "Укринформ".

По его словам, по украинскому законодательству запрещено функционирование учебных заведений с обучением языка национального меньшинства. Отдельно прописаны лишь условия для деятельности некоторых классов.

В то же время, в Береговском районе на Закарпатье работало минимум четыре школы, где язык обучения был венгерский.

"В большинстве из 108 школ Береговского района Закарпатья функционировали классы с венгерским языком обучения рядом с государственным, но у 37 из них не было ни одного класса, в которых обучение проходило только на государственным языком. Мы составили соответствующий акт с рекомендациями устранить недостатки. Изменения произошли, и это важно", — заявил Тарас Креминь.

В школах Одесской области летом также был проведен выездной мониторинг. В частности речь идет про южные районы, где преобладает не болгарский, гагаузский или румынский, а русский.

То же самое касается информационного пространства, сферы обслуживания, а также органов местного самоуправления.

"Если мы хотим развивать самобытность этнических болгар или гагаузов в Одесской области, должны это обеспечить. В первую очередь, в образовании, а там, к сожалению, видели применение русского языка, что является двойным нарушением, и это недопустимо", — добавил Тарас Креминь.

Напомним, 26 октября сообщалось, что 45% граждан говорят о дискриминации в Украине по языковому признаку. По результатам опроса выяснилось, что, помимо языковой дискриминации, 34% граждан отмечают дискриминацию по сексуальному признаку. Около четверти сказали о дискриминации по признаку инвалидности, возрасту, этнической принадлежности, полу.