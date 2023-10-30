Аномально тепло и сухо: каким будет последний месяц осени (видео, карты)

Как уточнил заместитель директора "Укргидрометцентра" Анатолий Прокопенко, ноябрь — переходный месяц от осени к зиме, поэтому наступает время предзимья, которое начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через +5 градусов в сторону понижения.

Ноябрь начнется с небольших дождей, но со 2-3 числа вернется снова сухая погода. Морозов в первой декаде ноября также не предвидится. Об этом сообщила синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

Первая неделя сухо и еще тепло

По ее информации, температура воздуха в ночные часы начнет снижаться, до +4-10 градусов. После 5-6 ноября возможно существенное похолодание ночью до +1-7 градусов. А вот дневная температура будет держаться около +7-13 градусов.

"В ноябре, в частности в первой декаде пока снега и тем более образования снежного покрова мы не ожидаем. Всего в ноябре среднемесячная температура предполагается в пределах +2-7 градусов. Это около нормы. То есть ноябрь не должен быть теплее. А месячное количество осадков ожидается в пределах 34-65 миллиметров, в горах Крыма и местами в Карпатах до 100 миллиметров, но в целом в пределах нормы. Только по северо-востоку, в северо-восточных областях ожидается 28-32 миллиметров, а это несколько меньше нормы", — подчеркивает Птуха.

Она добавила, что, по информации украинских и мировых климатологов, есть глобальная тенденция к тому, что именно этот холодный период в Украине становится менее интенсивным и будет значительно меньше морозов.

Последние два дня октября на этой неделе, по словам Натальи Птухи, будут очень теплыми и сухими.

"На территорию Украины начнет влиять поле повышенного давления. Ночью будет прохладно, а вот днем температура воздуха повысится до +15-19 градусов, на Прикарпатье и в южной части даже до +24 градусов", — отметила она.

31 октября дожди не обойдут разве Закарпатье, в остальных областях будет сухо и тепло, до +16-22 градусов днем. На западе и на севере — до +17 градусов.

Фото: meteoprog.ua

Такого же мнения метеоролог, кандидат географических наук Игорь Кибальчич, который отметил, что в конце октября и в первые дни ноября ожидается аномально теплая погода.

"В части областей даже возможны новые рекорды максимальной температуры воздуха. Все из-за поступления воздушных масс с южных широт", — сообщил синоптик.

Однако он предупредил, что могут идти дожди разной интенсивности, местами с грозами.

"Однако будет аномально тепло. В центральных и южных областях возможны новые рекорды максимальной температуры воздуха", — подчеркнул Кибальчич.

1 ноября в западных и северных областях ожидается 11-16 градусов.

Фото: meteoprog.ua

2 ноября в Украине преимущественно без осадков, ветер ослабеет, ожидается снижение температуры на 3-6 градусов.

Фото: meteoprog.ua

3 ноября ночью в южной части и северных областях, днем в восточных областях дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью +0-6 градусов тепла, днем +9-15 градусов.

Прогноз погоды на ноябрь

Как рассказал заместитель директора "Укргидрометцентра" Анатолий Прокопенко, среднемесячная температура в ноябре будет близкой к климатической норме, в отличие от сентября и октября — тогда она была на 1,5-2 градуса выше нормы. Средняя месячная температура в ноябре предполагается +2-7 градусов, что на 6-10 градусов холоднее, чем в октябре.

Анатолий Прокопенко уточнил, что ноябрь — переходный месяц от осени к зиме, поэтому наступает время предзимья, которое начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через +5 градусов в сторону понижения.

"Обычно на большей части территории Украины холодает ниже +5 в первой декаде ноября, на юге — во второй декаде, в северо-восточных областях — в конце октября. Но в этом году даже на севере страны переход через +5 градусов состоится также в первой декаде ноября. Температура будет снижаться постепенно, резких переходов от тепла к холоду не ожидается", — отметил синоптик.

Во второй половине месяца возможны небольшие морозы из-за поступления холодного воздуха с севера. До 10 ноября снег маловероятен, а вот в дальнейшем из-за минусовых температур на севере Украины снег возможен, но очень незначительный, как говорит Анатолий Прокопенко, — "пролетание отдельных снежинок, не более".

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в ноябре в большинстве областей составляет -24 градуса, в северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в Карпатах -31 градус, на юге Крыма и в Одесской области -13 градусов.

Абсолютный максимум температуры равен +24 градуса, в Закарпатской, Черновицкой, центральных, южных областях и в Крыму — даже до 29 градусов тепла.

Месячное количество осадков в ноябре ожидается 34-65 мм, в горах Крыма и местами в Карпатах до 100 мм, что в пределах нормы, в северо-восточных областях 28-32 мм, что меньше нормы.

Опять порывистый ветер

Правда, он не будет таким, как 28 октября, уверяет синоптик Наталья Диденко в собственном Facebook.

"В Киеве октябрь завершается сухой очень теплой погодой, днем до +19 градусов. Единственный дискомфорт — уже упоминавшийся порывистый ветер южного происхождения", — объясняет Диденко.

В среду пройдет дождь и несколько похолодает. И по прогнозу синоптика, до конца недели температура воздуха в Украине будет колебаться в приемлемых пределах, без морозов и снега.

Ощутимо похолодает с 7 ноября, однако это тоже некритично, акцентирует Диденко. И добавляет, что более соответствующая сезону холодная погода вероятно наступит с 12 ноября.

"Осенние погодные процессы иногда не благоприятны для человеческого комфорта, однако любая смена, в том числе сезонная, сопровождается бурными процессами. Мы, украинцы, это очень хорошо знаем. Поэтому не удивляемся осени, которая ежегодно приходит с дождями, похолоданием и сильным ветром. Такова ее законная природа", — констатирует синоптик.

Напомним, Фокус писал, как летом погода в Киеве также удивила, наделав беды. Гроза и сильный ветер обесточили часть районов столицы. В городе автомобили не могли свободно двигаться по дорогам, а в некоторых районах отсутствовало электроснабжение.

Кроме того, Фокус сообщал, что 25 мая молния попала в дом, а по суше пронесся смерч. Обильный дождь залил Одессу, а жители нескольких населенных пунктов области заметили стремительный вихрь.