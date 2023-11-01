Есть погибшие и раненые: в Каменце-Подольском трое военных устроили поножовщину, — СМИ

Как сообщили журналистам правоохранительные органы, в ходе проведения следственных действий правоохранители установили, что правонарушители убили одного человека и ранили пятерых.

В Каменце-Подольском трое военнослужащих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку, которая привела к трагическим последствиям. В результате инцидента один человек погиб, а еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщили источники издания, что вечером во вторник, 31 октября, недалеко от местного продуктового магазина "Мичуринск" произошел конфликт — пьяные военнослужащие в ходе неожиданной ссоры напали на 32-летнего местного жителя, нанеся ему ножевое ранение в область груди.

"Потом правонарушители зашли в подъезд многоквартирного жилого дома, где ножом убили 18-летнего жителя этого же города и избили двух мужчин (38-летнего военнослужащего ВСУ и 36-летнего местного жителя). Последним медицинская помощь была предоставлена без госпитализации", — рассказали источники "РБК-Украина".

После проведения следственных действий правоохранительные органы установили, что преступники совершили убийство одного человека и нанесли ранения пятерым другим. В настоящее время они задержаны.

Напомним, что 25 октября местные медиа сообщили, что в Черноморске Одесской области на улице избили и ограбили военного. Он с травмами попал в больницу.

А также 28 сентября в Хмельницкой области любители "русского шансона" жестоко избили мужчину из-за замечания. Пострадавший с тяжелыми травмами находился в реанимационном отделении.