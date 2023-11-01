Сотрудники проломили дыру в стене, чтобы сбежать: в Киеве накрыли подпольное казино (фото)

По данным следствия, в соседнем помещении, которое и повредили сбежавшие представители незаконного игорного бизнеса, находилось кафе. Теперь злоумышленникам грозит двойное наказание.

В Киеве разоблачили подпольное казино, сотрудники которого сбежали от обысков через дыру в стене. Об этом сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ) 1 ноября.

Следствие отмечает, что детективы Территориального управления ведомства в столице смогли найти рабочее казино, которое работало подпольно. В помещении обнаружили системные блоки, мониторы, сейф, сетевые коммутаторы, карты отчетности, деньги и так далее. Все это было изъято.

"Во время обыска работники нелегального игорного заведения сбежали от правоохранителей, проломив гипсокартонный перестенок в соседнее кафе", — говорится в сообщении.

В Киеве накрыли подпольное казино, сотрудники которого сбежали в необычный способ Фото: Бюро экономической безопасности В Киеве накрыли подпольное казино, сотрудники которого сбежали в необычный способ Фото: Бюро экономической безопасности

В результате злоумышленникам грозит наказание не только за участие в организации игорного бизнеса, но и за незаконное проникновение на частную территорию.

Следствию предстоит установить все личности, которые причастны к незаконной деятельности игорного заведения и сбежали.

"Досудебное расследование по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр) продолжается. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры", — подытожили представители Бюро экономической безопасности.

Напомним, 18 июля сообщалось, что банк в Киеве сотрудничал с онлайн-казино и "отмыл" во время войны практически 5 миллиардов гривен. Схема действовала благодаря 20 подконтрольным фирмам, которые открыли счета в указанном банке. На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов.