СБУ заблокировала онлайн-казино, через которое перечислили 3 млрд гривен в РФ (фото)

Денежные переводы, по данным силовиков, осуществлялись в криптовалюте, а конечными владельцами "бизнеса" являлись граждане России.

Related video

Служба безопасности сообщила о ликвидации незаконного онлайн-казино, через которое в Россию перечислили почти 3 млрд гривен. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, была нейтрализована организованная преступная группировка, созданная гражданами России в Украине.

Подозреваемые, как утверждают в СБУ, открыли незаконное онлайн-казино, через которое в РФ перечислили почти 3 млрд гривен. Во главе группировки стояли граждане страны-агрессора, а украинцы занимались поиском офисов и обслуживающего персонала, а также отвечали за настройку компьютерной техники и авторизацию пользователей "игорного бизнеса".

Помимо этого, по словам правоохранителей, граждане Украины мониторили платежи и налаживали инфраструктуру, которая необходима для работы азартных игр в режиме онлайн.

"Установлено, что за период функционирования преступной организации с территории Украины в РФ через криптопереводы выведено почти 3 млрд гривен. Сотрудники СБУ полностью заблокировали соответствующие вебресурсы, а также сделали невозможным доступ злоумышленников к платежным системам", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Десятерым участникам незаконной деятельности, среди которых граждане Украины и России, предъявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 — "Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней";

ч. 2 ст. 203-2 — "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей";

ч. 1, ч. 2 ст. 209 — "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".

В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

[ + – ] СБУ ликвидировала онлайн-казино, которое перечислило в РФ 3 млрд [ + – ] СБУ ликвидировала онлайн-казино, которое перечислило в РФ 3 млрд [ + – ] СБУ ликвидировала онлайн-казино, которое перечислило в РФ 3 млрд [ + – ] СБУ ликвидировала онлайн-казино, которое перечислило в РФ 3 млрд [ + – ] СБУ ликвидировала онлайн-казино, которое перечислило в РФ 3 млрд

Отметим, что ранее СБУ задержала бывшего военнослужащего, который сотрудничал с ВС РФ и корректировал ракетные удары по объектам энергоинфраструктуры в Винницкой области.

Также сообщалось, что СБУ задержала интернет-агитатора, который занимался подготовкой фейковых сюжетов для передачи Владимира Соловьева.