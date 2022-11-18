СБУ заблокувала онлайн-казино, через яке перерахували 3 млрд гривень у РФ (фото)
Грошові перекази, за даними силовиків, здійснювалися у криптовалюті, а кінцевими власниками "бізнесу" були громадяни Росії.
Служба безпеки повідомила про ліквідацію незаконного онлайн-казино, через яке у Росію перерахували майже 3 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр відомства.
За даними правоохоронців, нейтралізували організоване злочинне угруповання, створене громадянами Росії в Україні.
Підозрювані, як стверджують у СБУ, відкрили незаконне онлайн-казино, через яке у РФ перерахували майже 3 млрд гривень. На чолі угруповання стояли громадяни країни-агресора, а українці займалися пошуком офісів та персоналу, а також відповідали за налаштування комп'ютерної техніки та авторизацію користувачів "грального бізнесу".
Крім цього, за словами правоохоронців, громадяни України моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, яка потрібна для роботи азартних ігор в режимі онлайн.
"Встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України в РФ через криптоперекази виведено майже 3 млрд гривень. Співробітники СБУ повністю заблокували відповідні вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем", — йдеться у пресрелізі відомства.
Десятьом учасникам незаконної діяльності, серед яких громадяни України та Росії, пред'явлено підозру щодо кількох статей Кримінального кодексу:
ч. 1, ч. 2 ст. 255 — "Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній";
ч. 2 ст. 203-2 — "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей";
ч. 1, ч. 2 ст. 209 — "Легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом".
Наразі розв'язують питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Зазначимо, що раніше СБУ затримала колишнього військовослужбовця, який співпрацював із ЗС РФ та коригував ракетні удари по об'єктах енергоінфраструктури у Вінницькій області.
Також повідомлялося, що СБУ затримала інтернет-агітатора, який займався підготовкою фейкових сюжетів для передачі Володимира Соловйова.