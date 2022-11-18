СБУ заблокувала онлайн-казино, через яке перерахували 3 млрд гривень у РФ (фото)

Грошові перекази, за даними силовиків, здійснювалися у криптовалюті, а кінцевими власниками "бізнесу" були громадяни Росії.

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Служба безпеки повідомила про ліквідацію незаконного онлайн-казино, через яке у Росію перерахували майже 3 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, нейтралізували організоване злочинне угруповання, створене громадянами Росії в Україні.

Підозрювані, як стверджують у СБУ, відкрили незаконне онлайн-казино, через яке у РФ перерахували майже 3 млрд гривень. На чолі угруповання стояли громадяни країни-агресора, а українці займалися пошуком офісів та персоналу, а також відповідали за налаштування комп'ютерної техніки та авторизацію користувачів "грального бізнесу".

Крім цього, за словами правоохоронців, громадяни України моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, яка потрібна для роботи азартних ігор в режимі онлайн.

"Встановлено, що за період функціонування злочинної організації з території України в РФ через криптоперекази виведено майже 3 млрд гривень. Співробітники СБУ повністю заблокували відповідні вебресурси, а також унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем", — йдеться у пресрелізі відомства.

Десятьом учасникам незаконної діяльності, серед яких громадяни України та Росії, пред'явлено підозру щодо кількох статей Кримінального кодексу:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 — "Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній";

ч. 2 ст. 203-2 — "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей";

ч. 1, ч. 2 ст. 209 — "Легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом".

Наразі розв'язують питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

[ + – ] СБУ ліквідувала онлайн-казино, яке перерахувало до РФ 3 млрд [ + – ] СБУ ліквідувала онлайн-казино, яке перерахувало до РФ 3 млрд [ + – ] СБУ ліквідувала онлайн-казино, яке перерахувало до РФ 3 млрд [ + – ] СБУ ліквідувала онлайн-казино, яке перерахувало до РФ 3 млрд [ + – ] СБУ ліквідувала онлайн-казино, яке перерахувало до РФ 3 млрд

Зазначимо, що раніше СБУ затримала колишнього військовослужбовця, який співпрацював із ЗС РФ та коригував ракетні удари по об'єктах енергоінфраструктури у Вінницькій області.

Також повідомлялося, що СБУ затримала інтернет-агітатора, який займався підготовкою фейкових сюжетів для передачі Володимира Соловйова.