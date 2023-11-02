Дело "Аллатры": лидеров разоблачили на антиукраинской деятельности, — СБУ (видео, фото)

По информации СБУ, лидеры "Аллатры" незаконно выехали за границу еще весной 2022 года, используя поддельные документы о снятии с воинского учета.

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией нейтрализовала международную преступную организацию "Аллатра". Об этом сообщает СБУ.

По данным правоохранителей, в Киеве и других регионах Украины провели многоэтапную спецоперацию. Как результат, заблокировали подрывную деятельность более 20 ячеек этой группировки, которые работали в пользу спецслужб РФ.

Как отмечают в СБУ, под видом "миссионерства" участники оправдывали вооруженную агрессию РФ и публично продвигали кремлевскую идею о создании "союза славянских народов" под руководством Москвы.

Члены "Алатры" организовали четкую иерархическую структуру и собственные "представительства" в каждом областном центре Украины.

Эти ячейки массово призывали местных жителей присоединяться к организации и распространять идеи Кремля.

Как "Алатра" искала единомышленников: все больше

По информации правоохранителей, для поиска единомышленников и распространения пророссийских взглядов фигуранты создали собственный ютуб-канал, который насчитывает почти полмиллиона пользователей.

СБУ заблокировала деятельность "Аллатры"

Также организаторы "Аллатры" запустили сеть собственных медиа и интернет-ресурсов, телеграмм-каналов и страниц в соцсети "ТикТок".

"Там они публиковали пропагандистские "сообщения" и видео, продвигая прокремлевские нарративы через идеи так называемого "созидательного общества", — добавляют в СБУ.

СБУ заблокировала деятельность "Аллатры"

Кроме того, они агитировали за то, чтобы ВС РФ осуществляли массированные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре украинских городов.

"В ходе расследования получены неопровержимые доказательства вины руководства и активных участников "Аллатра", — отметили в пресс-службе.

Лидеры "Аллатры" незаконно выехали за границу: что известно

В Службе безопасности Украины заявили, что лидеры группировки незаконно выехали за границу еще весной 2022 года, используя поддельные документы о снятии с воинского учета.

СБУ заблокировала деятельность "Аллатры" СБУ заблокировала деятельность "Аллатры"

Однако, это не помешало им вести свою преступную деятельность. Находясь в одной из европейских стран, они дистанционно продолжали управлять организацией в Украине.

СБУ заблокировала деятельность "Аллатры" СБУ заблокировала деятельность "Аллатры"

Филиалы "Аллатры" обнаружили на территории РФ и Беларуси

Следствие установило, что за период своего существования пророссийская организация создала собственные "филиалы" на территории РФ, Беларуси.

Кроме того, "Аллатра" существует еще в нескольких стран Европы, Центральной Азии и США.

СБУ заблокировала деятельность "Аллатры" СБУ заблокировала деятельность "Аллатры"

СБУ провели обыски "Аллатры"

По словам правоохранителей, во время обысков в "ячейках" организации и в помещениях фигурантов на Киевщине, а также в Днепропетровской, Кировоградской, Волынской, Сумской и Харьковской областях обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны, литературу, документы и другие доказательства незаконной деятельности.

СБУ заблокировала деятельность "Аллатры" СБУ заблокировала деятельность "Аллатры"

На основании собранных доказательств руководству и участникам "Аллатры" готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ст. 436-1 (пропаганда коммунистического тоталитарного режима);

ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленникам грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в среду, 1 ноября, "Телеграф" со ссылкой на собственные источники уже сообщал, что СБУ и Национальная полиция проводила массовые обыски у членов "Аллатры" по всей стране.