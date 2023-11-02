Торговал персональными данными украинцев: полицейскому из Сум грозит до 6 лет тюрьмы

Работая в органах Нацполиции мужчина продавал информацию из закрытых баз данных. За минимальный объем данных он с сообщниками брал с клиентов 200 долларов.

ГБР завершило расследование в отношении правоохранителя, который продавал из закрытых баз данных персональную информацию украинцев. Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

По информации расследования, незаконную схему организовали несколько человек. Они создали чат-бот в Telegram в котором можно было запросить персональные данные нужного лица.

После получения заказа злоумышленники обращались к правоохранителю, который находил и передавал нужную информацию из закрытых баз данных.

В бюро расследования говорят, что за деньги желающие могли получить различную закрытую информацию о любом лице: от дат пересечения госграницы до владения имуществом.

"Также популярностью среди клиентов пользовалась информация о привлечении лица к административной или уголовной ответственности, место регистрации и т.д.", — говорится в сообщении.

За персональные данные украинцев правоохранитель с сообщниками брали разные суммы в зависимости от запрашиваемой информации. Впрочем за минимальный объем данных нужно было заплатить около 200 долларов. Средства за "услуги" клиенты перечисляли на криптокошелек.

Будут судить правоохранителя, который торговал персональными данными украинцев Фото: державне бюро розслідувань Будут судить правоохранителя, который торговал персональными данными украинцев Фото: державне бюро розслідувань Будут судить правоохранителя, который торговал персональными данными украинцев Фото: державне бюро розслідувань Будут судить правоохранителя, который торговал персональными данными украинцев Фото: державне бюро розслідувань

Сообщается, что на сегодня подозреваемый правоохранитель уволен из органов Нацполиции Украины. Мужчину подозревают в несанкционированном копировании информации, что привело к ее утечке. За такую деятельность ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Также правоохранители продолжают расследование в отношении организаторов торговли, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство.

Напомним, в Украине будут судить киевского судью, который поддерживал оккупацию украинских территорий. Также мужчина призвал знакомых, с временно оккупированных территорий работать на российскую власть.

Также правоохранители завершили расследование в отношении командира одной из воинских частей Николаевщины, который безосновательно начислял средства военным. Из-за служебной халатности офицера военнослужащим было выплачено почти 4,6 млн грн.