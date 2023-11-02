В Ужгороде 800 тысяч долларов потратят на ремонт пешеходного моста

Ожидаемая стоимость работ составит 31 миллион 219 тысяч гривен. Аукцион по отбору исполнителя планируют начать 7 ноября.

В Ужгороде Департамент городской инфраструктуры заказал реставрацию пешеходного моста, которая обойдется в более 31 миллион гривен (около 800 тысяч долларов). Об этом свидетельствует информация на сайте Prozorro.

Ожидаемая стоимость проведенных работ составит 31 миллион 219 тысяч гривен.

Также на сайте зафиксированы обращения в Госаудитслужбу относительно нецелесообразного использования средств во время войны.

Департамент госинфраструктуры Ужгорода заказал реставрацию пешеходного моста

Что именно хотят отремонтировать

Департамент городской инфраструктуры Ужгорода определил, что сооружению нужен капремонт. Об этом говорится в заявке о закупке.

"Капитальный ремонт пешеходного моста пл. Театральная (корректировка) в г. Ужгород" (ДК 021:2015: 45230000-8 — Строительство трубопроводов, линий связи и электропередач, шоссе, дорог, аэродромов и железных дорог; выравнивание поверхностей)", — отметили в заявке в департаменте.

Еще в 2021 году велись дискуссии о ремонте пешеходного моста в Ужгороде. Тогда в комментарии "Суспільному" архитектор Петр Сарваш рассказал, что выбор между реконструкцией и капитальным ремонтом должна сделать комиссия по инструментально-техническому обследованию. По словам специалиста, на таких архитектурных конструкциях инструментально-техническое обследование должно проводиться ежегодно.

Трещины на пешеходном мосту в Ужгороде трещины на пешеходном мосту в Ужгороде

Сарваш в течение двух лет работал главным архитектором Ужгорода. По его словам, за время его работы ремонт пешеходного моста не делали.

"Рано или поздно придется сделать капитальный ремонт. Насколько мне известно, его кровля есть на металлических листах, закатанный асфальт, чтобы облегчить его, потому что были попытки, чтобы на него выложить брусчатку, то тяжеловато. Он на шарнирных опорах. Это конструкция, которая постоянно живет. Это надо постоянно заниматься инструментально-техническим обследованием", — отмечал архитектор в 2021 году.

История ужгородского моста

Пешеходный мост в Ужгороде построили около 16-17 века. Сначала он был из дерева. А в 1898 году возвели на его месте каменный. Тогда он служил переправой для транспорта и людей.

Во время Второй мировой войны в 1944-м его взорвали во время отступления венгерских и немецких войск.

Отметим, что пешеходный мост соединяет две набережные, где расположена Липовая аллея — самая длинная в Европе. С 2010 года мост обустраивают мини-скульптурами, которые прямо или косвенно связаны с Ужгородом или Закарпатьем.

Напомним, 28 сентября колония на Львовщине, в которой удерживают российских пленных, заключила контрактов на почти 1 млрд гривен. Там пленных российских лиц кормят салом, загущенным молоком, конфетами, мясопродуктами, супами-пюре. Цены на товары, которые закупает заведение, на несколько процентов выше цен, указанных на торговых площадках в сетях.

А в конце августа 2023-го в Закарпатской области заявили о капитальном ремонте дороги местного значения стоимостью почти 600 миллионов гривен. Эта новость привела к скандалу в соцсети.