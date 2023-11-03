В "Дії" запустили новую важную услугу: как ею воспользоваться

В приложении можно оплатить штраф за административное правонарушение.

В приложении "Дія" запустили новую услугу, благодаря которой можно платить штрафы за админнарушения без долгих бюрократических процедур и поездок в суд. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам главы Минцифры, всего за несколько кликов в смартфоне теперь можно закрыть дело о правонарушении, оплатив штраф.

"Из-за неосмотрительности можно совершить админнарушение. Например, закурить в неустановленном месте или нарушить правила торговли. После этого человека ждет штраф, который запускает долгий и скучный процесс. Нужно ехать в суд и стоять в очередях, чтобы получить судебное постановление и реквизиты для уплаты штрафа и судебного сбора. И только потом идти в банк", — напомнил Федоров.

Как оплатить штраф за административное правонарушение в "Дії" — пошаговая инструкция

Откройте раздел "Судебные дела" или "Судебные штрафы". Выберите штраф. Оплатите штраф.

Квитанция автоматически поступит в суд, который после зачисления средств закроет ваше дело.

Отметим, что 30 октября министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал подробности о реестре военнообязанных "Оберег", появившемся еще до начала большой войны. Тогда он также отрицал поступление в "Дію" повесток.

"Не будет повесток в "Дії" (...) Могу сказать вам уверенно, что не будет повесток в "Дії", — сказал Федоров.

Напомним, реестр содержит различную информацию о военнообязанных, в частности их персональные данные и контактную информацию, доступ к которой получат сотрудники ТЦК и СП.