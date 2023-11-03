Пожарные дважды спасли бездомного, который в один день устроил два пожара (фото)

Мужчина пытался коротить себе жизнь и устроил возгорания в разных локациях города.

Бездомный в городе Узин Киевской области устроил в один день два пожара, а специалистам ГСЧС его пришлось спасать дважды. На сайте ведомства опубликованы подробности.

Специалисты получили сообщение о пожаре в Белоцерковском районе. Они прибыли на место происшествия и зафиксировали, что из подвального помещения пятиэтажного жилого дома идет дым. Вероятно, там могли находиться бездомные.

Впоследствии удалось спасти двух мужчин. Один из них был госпитализирован. Он отравился продуктами горения, а другой от госпитализации отказался.

Уже в 23:28 снова в Узине спасатели получили вызов по тому же адресу. На месте обнаружили пострадавшего, который предварительно отказался от госпитализации.

Мужчина снова решил поджечь мусор и матрасы в подвале. Он объяснил, что хотел покончить с собой, поскольку чувствует усталость от жизни. Спасатели ликвидировали возгорание в 23:46. С мужчиной в дальнейшем разговаривали патрульные Национальной полиции.

Напомним, в Винницкой области двое младенцев погибли в результате пожара. Сосед, который вовремя заметил возгорание, спас четырех детей, но пробраться в охваченную пламенем отдаленную комнату с двумя другими не смог. Мать детей оставила их на некоторое время одних и вместе со старшим сыном пошла копать картошку.

В апреле сотрудники ГСЧС ликвидировали крупный пожар в Днепре и спасли из-под завалов женщину. Они показали процесс ликвидации пожара в одном из ангаров Днепра, где спасатели смогли достать из-под завалов женщину.