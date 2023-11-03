Весь Житомир остался без водоснабжения на неизвестный период: подробности

По информации коммунального предприятия, сотрудники приступили к ликвидации последствий аварии, однако сроки выполнения работ неизвестны.

Город Житомир полностью остался без воды из-за непредвиденных обстоятельств. Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Житомирводоканал" 3 ноября.

Отмечается, что произошла авария примерно в 15:00. После этого все жители города были отключены от водоснабжения. Связано это со сложной аварией на канализационном коллекторе.

"Имеем сложную аварийную ситуацию. Наш многострадальный напорный канализационный коллектор, которым транспортируются стоки со всего города к очистным сооружениям, вышел из строя", — говорится в сообщении.

Сотрудники коммунального предприятия сразу же приступили к ликвидации последствий аварии, но для этого, чтобы сохранить целостность канализационной сети города, было принято решение отключить водоснабжение по всему Житомиру.

"Просим набраться терпения пока мы ликвидируем порыв. Обещаем делать все возможное, чтобы справиться как можно быстрее", — сообщили в "Житомирводоканале".

Как быстро местное население снова получит водоснабжение — неизвестно.

К слову, ранее сообщалось о том, что украинцев ожидает повышение тарифов на свет, газ и воду. В ноябре никаких изменений не предвидится, однако уже с первых месяцев следующего года тарифы могут вырасти.

Напомним, 6 сентября сообщалось, что в Киеве подсчитали, как жители оплачивают коммуналку. В "Киевтеплоэнерго" рассказали, что поддерживать работу энергокомплекса столицы в условиях военного положения удается благодаря киевлянам, которые продолжают оплачивать счета за коммунальные услуги, однако долги все же накапливаются.