Смертельное награждение: под Запорожьем от вражеского удара погибло множество бойцов ВСУ (видео)

По словам военного "Каспера", бойцов ВСУ собрали для награждения. Россияне увидели скопление украинцев и нанесли удар.

В прифронтовом селе Запорожской области якобы устроили торжественное награждение ВСУ, которое стало смертельным. Об этом рассказал военный с псевдонимом "Каспер", выполняющий боевые задания рядом с пострадавшей бригадой.

По его словам, офицеры собрали бойцов на построение для награждения. Поскольку место собрания расположено близко к позициям врага, россияне увидели скопление украинцев и нанесли удар.

В своем видео "Каспер" отметил, что в результате обстрела погибли многие бойцы ВСУ и гражданские жители прифронтовой деревни.

Кроме того, ситуацию прокомментировал и общественный деятель Сергей Стерненко.

"Торжественные построения на открытой местности именно то, что сейчас нужно нашей армии. По советским традициям нужно уже ввести уголовную ответственность. Интересно, накажут ли кого хоть на этот раз. Будет как обычно. Всем военным, кто имеет мои контакты: если вас командиры будут тянуть на такие меры, немедленно мне дайте знать. Будем помогать им избавляться от вредных привычек", — написал он.

Официального заявления о смертях военных в настоящее время не было.

Напомним, что мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что жители временно оккупированных территорий Запорожской области регулярно находят тела казненных российских захватчиков в посадках.

А 23 октября аналитики Института изучения войны (ISW) рассказали об обмене атаками между ВСУ и ВС РФ на южном отрезке фронта на границе между Донецкой и Запорожской областями. Также отметили, что именно здесь россияне открыли новое направление для наступательных действий.