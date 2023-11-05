В Киеве правоохранитель избил военного: в полиции рассказали подробности инцидента (видео)

В полиции говорят, что военный начал толкать оперативника возле железнодорожного вокзала, из-за чего его забрали в отделение полиции.

В Киеве в отделении полиции правоохранитель ударил военного. Кадры инцидента попали в сеть. Пресс-служба полиции Киева вынуждена была прокомментировать инцидент.

Видео с избиением военного обнародовала директор благотворительного фонда "Хелп Фокс" Наталья Быковец.

"Военный после тяжелого ранения был направлен на военную лечебную комиссию в Киев. После прохождения комиссии Сергей направился на вокзал, где был задержан полицейскими за нарушение комендантского часа. Это при том, что у него в руках был билет на поезд, заключение ВВК и военный билет. Его избили в Шевченковском районном отделении полиции. После чего отпустили", — написала она.

По ее словам, мужчина вернулся в сектор боевых действий с сотрясением мозга и другими признаками избиения и сейчас находится в больнице города Балаклея, куда уже, по ее совам, якобы звонили из Киева и просили не оформлять травмы.

В полиции Киева рассказали свою версию событий. Здесь говорят, что военный вел себя агрессивно.

"Оперативник Шевченковского управления полиции обратился к прохожему с просьбой проверить его документы и поинтересовался, почему он находится на улице во время комендантского часа. В этот момент к ним подошел выпивший мужчина в камуфляже и начал агрессивно себя вести и несколько раз толкнул оперативника. После этого военный был направлен в участок для проверки его личности. Выяснилось, что он несет службу в одном из пограничных подразделений", — говорится в сообщении.

Сейчас продолжается служебная проверка по инциденту.

Напомним, что в Черноморске Одесской области на улице избили и ограбили военного. Он с травмами и в критическом состоянии попал в больницу.

Ранее сообщалось, что что что на Николаевщине в части сержант битой избил трех военных.