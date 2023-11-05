Веселились в комендантский час: в Ровно полиция разоблачила "подпольную вечеринку"

Клуб удачно "замаскировался": с улицы его работу не замечали, а внутри сидело более 10 отдыхающих. Владелец заведения во время рейда не присутствовал, полицейские ждут его на беседу.

В Ровно разоблачили работу развлекательного заведения во время комендантского часа. Об этом сообщила полиция региона.

"Отрабатывая полученную оперативную информацию о функционировании заведения в запрещенное время, сотрудники Ровенского районного управления полиции прекратили подпольную вечеринку около полуночи 5 ноября", — отметили в полиции.

Работа клуба с внешней стороны не была заметна. После входа в помещение правоохранители обнаружили там более 10 человек и персонал. По требованию полицейских администрация закрыла заведение.

По фактам нарушений решается вопрос о правовой квалификации события. Полицейские будут общаться с владельцем заведения, которого не было во время проверки.

Фокус ранее писал о штрафах за нарушение комендантского часа, которые обсуждают в Верховной Раде. Если законопроект примут, граждане за нарушение могут заплатить до 17 тысяч гривен штрафа, а предприниматели — до 100 тысяч гривен.

В Киеве в ночь на 28 октября студенты-первокурсники устроили шумную вечеринку во время комендантского часа. Полицейские приехали на место и задержали около сотни человек.