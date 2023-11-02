Нарушение комендантского часа: какие штрафы будут платить украинцы

Украинцы, которые выйдут на улицу без пропуска во время комендантского часа, будут наказаны, предлагают нардепы. Наказание для предпринимателей-нарушителей — в шесть раз больше.

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На рассмотрение Верховной Рады внесли законопроект, согласно которому будут наказывать нарушителей комендантского часа. Отдельные граждане за нарушение будут платить штраф до 17 тыс. грн, а предприниматели — до 100 тыс. грн. В деталях предложения народных избранников по новым штрафам разобрался Фокус.

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Законопроект №10195 внесен на рассмотрение парламентариев 27 октября 2023 года. Инициировала рассмотрение группа из 21 народного депутата из разных фракций Верховной Рады.

Законопроект №10195 Фото: Скриншот

Какой штраф за нарушение комендантского часа — детали

В документе, который предложили нардепы, предлагают внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Суть изменений — ввести административную ответственность за "нарушение требований военного положения".

Если документ поддержат, а президент его подпишет, то украинцы будут платить такие штрафы за перемещение во время комендантского часа без специально выданных пропусков и удостоверений:

за первое появление на улице во время комендантского часа — штраф от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов (около 8,5-17 тыс. грн)

за повторное нарушение в течение года — от 1 000 до 2 000 за повторное (около 17-34 тыс. грн).

Если предприниматель нарушит режим работы во время комендантского часа или нарушит режим светомаскировки, то его накажут следующим образом:

за первое нарушение — штраф от 3 000 до 6 000 необлагаемых минимумов доходов (около 51-102 тыс. грн);

за повторное в течение года — штраф от 10 000 до 20 000 необлагаемых минимумов доходов (около 170-340 тыс. грн).

Предложенный законопроект согласован с МВД и Нацполицией, указала пресс-служба Верховной Рады. Сейчас предложения только внесли на рассмотрение, но не обсуждали в первом чтении в зале парламента.

Отметим, 1 октября издание "УП" обнародовало репортаж, в котором показана работа киевского развлекательного заведения Boho во время комендантского часа. На протяжении нескольких часов рядом побывали несколько нарядов полиции, но прекратить эти нарушения не смогли. При этом прямо на глазах правоохранителей заведение посетил не один десяток киевлян.

Позже в полиции заявили, что все же зарегистрировали нарушение — заведение нарушило требования закона о продаже алкоголя в ночное время. При этом министр МВД Игорь Клименко объяснил, что наказать за работу во время комендантского часа правоохранители не могут — отсутствуют соответствующие статьи в законодательстве Украины.

Напоминаем, на Волыни женщина набросилась на сотрудников полиции, которые пришли к ней делать обыск. Пострадали три человека — все имели офицерские звания. Между тем в сети опубликовали видео общения полицейских с военным: он имел контузию, а его проверяли на состояние опьянения.