Ночные тусовки законом не запрещены: что грозит за нарушение комендантского часа в Украине

Для некоторых украинцев, война не повод отказываться от ночных посиделок в ресторанах. Такие ситуации продолжают повторяться в первую очередь потому, что в кодексе про административное правонарушение нет отдельной статьи про нарушение комендантского часа.

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Очередной скандал с нарушением комендантского часа: на выходных в центре Киева ночью работало элитное заведение Boho Club, на что обратил внимание журналист Михаил Ткач. Он отметил, что ресторан постоянно нарушает установленные во время военного положения правила, а правоохранители якобы закрывают на это глаза.

После того как информацию распространили в СМИ в столичной полиции отреагировали на произошедшее. Там сообщили, что некое заведение на улице Федорова [именно там находится один из ресторанов Boho] действительно работало с нарушением комендантского времени и продавало алкоголь в запрещенное время. А потому в отношении администратора ресторана составлен протокол об административном правонарушении по ст. 156 КоАП — нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами потребления табачных изделий без их сгорания. Санкции по этой статье — штраф до 13 600 гривен.

Санкций нет

Комендантский час в Украине действует с первых дней большой войны и подразумевает ряд ограничений в ночное время. Например, на улицах столицы без специальных пропусков нельзя находится с 00:00 до 05:00. А заведениям общепита разрешено работать до 23:00. Однако прямой нормы, которая устанавливает санкции за нарушения комендантского часа, по-прежнему нет.

"Ответственность подтягивают под две статьи — 210.1 и 185 КоАП. Если останавливают человека во время действия комендантского часа, а он сопротивляется — могут даже уголовное производство зарегистрировать [по ст. 342 УК Украины сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему]. Что касается ресторанов, клубов — те же самые статьи", — говорит Фокусу адвокат Евгений Зураджи.

В статье 185 КоАП речь идет о неповиновении законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего. За нарушение грозит штраф от 136 до 255 грн, также могут привлечь к общественным работам на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительным работам на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, или отправить под арест на срок до пятнадцати суток.

"На практике судьи нередко закрывают производство по такой статье, так как нет состава преступления", — добавляет адвокат.

Вторая статья — 210.1 КоАП — нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Она предусматривает штраф до 3400 грн для граждан, до 5100 грн — для должностных лиц. При повторном нарушении в течение года штраф увеличится до 5100 грн для граждан и до 8500 грн — для должностных лиц. Однако она также с натяжкой работает в отношении нарушителей комендантского времени.

Депутаты в июле 2022 года предлагали ввести новую статью 210-2 "Нарушение комендантского времени в условиях действия военного положения". Она предусматривает санкции в виде предупреждения или штрафа до 850 грн. За совершение тех же действий в течение года, штраф увеличивается до 3400 грн. Законопроект внесли в повестку дня ВР 5 сентября 2023 года. Однако пока не голосовали.

На практике, если полицейские останавливают человека во время действия комендантского часа, и он оказывается военнообязанным, его могут направить в военкомат, говорит Фокусу адвокат Олег Леонтьев.

"Бывает, правоохранители провоцируют нарушителей, чтобы привлечь за неповиновение. Если нет с собой документов, могут забрать в участок до установления личности. Если человек пьяный, ведет себя агрессивно, тоже могут привлечь к ответственности. Но чаще, если полицейские видят, что человек нормальный, его не наказывают за нарушение комендантского времени", — отмечает эксперт.

Напомним, во время комендантского часа передвигаться по городу можно только по специальным пропускам. На законных основаниях их выдают работникам сектора безопасности и обороны, критической инфраструктуры города и органов государственной власти. Однако бизнес подпольных спецпропусков наладили давно. Периодически в СМИ освещают скандальные истории, как это было с артистом Виктором Павликом и его "привилегией" ездить по ночному городу.

30 сентября в Киеве снова разразился скандал — столичная блогер с ником ta.samaya.devil опубликовала видео, на котором каталась по столице во время комендантского часа. Девушка ранее уверяла, что у нее спецпропуск.