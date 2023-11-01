Угрожал ножом: в Польше пограничники задержали украинца, который перевозил мигрантов (фото)

В машине нарушителя, который хотел перевезти нелегалов в Германию, также нашли наркотики.

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В Польше пограничники задержали украинца, который перевозил нелегальных мигрантов. У него в машине нашли наркотики. Об этом пишет пограничная служба Польши.

Сообщается, что пограничники в Зеленой-Гуре попытались остановить фургон Fiat на польских номерах. Машина ехала в сторону границы с Германией. Водитель не реагировал на сигналы и попытался скрыться – началась погоня.

В отчете говорится, что в поселке Валовице водитель все-таки остановил авто, выбежал на улицу и решил сбежать пешком. Пограничники сделали предупредительный выстрел в воздух, но нарушитель не реагировал. Более того, он достал нож и начал угрожать сперва преследовавшим его правоохранителям, а затем заявил, что поранит сам себя.

Автомобиль украинского водителя Фото: Штаб пограничной службы Польши

В ведомстве сообщили, что на место приехали врачи и сотрудники полиции, а также спасатели. После разговора с полицейскими водитель опустил нож и сдался. Нарушителем оказался 26-летний украинцев, который вез нелегальных мигрантов в Германию.

Кроме того, как сообщается, при обыске в машине также было обнаружено 0,5 грамма кокаина. Мужчина был арестован. Суд отправил его под арест на 3 месяца в качестве меры пресечения. Расследование продолжается. Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Польше в Гдыне задержали двоих украинцев. У них дома нашли тело младенца, спрятанное в пакет. Инцидент произошел на улице Рыдзовой. Полиция задержала двоих человек: 44-летнюю мать новорожденного и ее на год младшего партнера. Они оба являются гражданами Украины.