Купил "двойню" за 4000 долларов: украинец пытался незаконно выехать в Румынию (фото)

Пограничники обнаружили мужчину, который купил себе документы о "рождении детей" в Молдове. Они были ему нужны для незаконного выезда за границу.

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В пункте пропуска "Солотвино" пограничники Мукачевского отряда разоблачили 45-летнего мужчину, который притворялся многодетным отцом. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница в Facebook.

По информации пограничников, чтобы выехать в Румынию гражданин Украины предоставил свидетельства о рождении троих детей. Согласно документам, у мужчины 16 сентября родилась в Молдове двойня.

Однако пограничники заметили, что свидетельства о рождении, выданные якобы в Республике Молдова, являются фальшивыми. Украинец был вынужден признаться, что купил "липовые" свидетельства о рождении детей за 4000 долларов.

Фальшивое свидетельство о рождении Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

По указанному факту пограничники направили сообщение в Национальную полицию в Закарпатской области об обнаружении в действиях украинца признаков преступления, предусмотренного ст.358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Напомним, 16 октября пограничники рассказали сколько мужчин в день "ловят" на границе. Наибольшее количество попыток незаконного пересечения границы фиксировали весной и летом. В последние месяцы количество случаев незаконного пересечения границы по поддельным документам уменьшилось.