"Бомбили сигаретами": в ГПСУ показали самодельный БПЛА и катапульту контрабандистов (видео)

На границе с Румынией обнаружили миниаэродром, на котором было все готово для отправки через границу безакцизных товаров. Пограничники обнаружили технику для контрабанды, но не успели задержать контрабандистов.

Related video

Утром 11 октября пограничники Закарпатской области обнаружили тайник контрабандистов на границе с Румынией. В тайнике нашли самодельный беспилотник, который запускали из катапульты, а также пакет с контрабандными сигаретами. О деталях происшествия рассказала пресс-служба на сайте ведомства.

Важно

Контрабандисты трижды за сутки "штурмовали" границу между Украиной и ЕС (видео)

В сообщении указано, что тайник обнаружили во время рейда возле села Буштино Тячевского района Закарпатской области. Отметим, расстояние от села до границы с Румынией — около 6 км.

Место обнаружения самодельного БПЛА контрабандистов Фото: Google maps

Место преступления отыскали на основе "имеющейся информации", утверждает пресс-служба. Контрабандистов не увидели, зато на площадке среди леса обнаружили мини-аэродром с самодельным БПЛА, катапультой, пультом управления и ноутбуком. Рядом с этими приспособлениями лежал готовый к отправке пакет. Все наготове для переправки сигарет в Румынию, но что-то пошло не так.

ГПСУ назвали находку "контрабандным авиасообщением Украина-Румыния". Также отметили, что устанавливают лиц, причастных к попытке переправки безакцизных сигарет через границу.

Работа ГПСУ: детали

ГПСУ ранее рассказывали об аналогичных попытках контрабандистов использовать летательные аппараты. В частности, в январе 2023 года обнаружили БПЛА самолетного типа в Мукачевском районе. На месте преступления было три беспилотника, которые передали бойцам Сил обороны на Херсонском направлении. Не указано, были ли рядом с устройствами контрабандисты и были ли они задержаны.

Между тем именно в Мукачевском пограничном отряде служил предатель, который перебрался в Москву — Руслан Сыровой. Российские СМИ опубликовали заявление о его преступной деятельности в пользу спецслужб РФ.

Представители ГУР Минобороны предупредили, что Сырового могут использовать для провокаций. В частности, РФ обвинит Украину в продаже западного оружия террористам ХАМАС.

Пресс-служба ГПСУ заявила, что предатель не владел секретной информацией, поэтому не является "супершпионом". Сейчас ему предъявлено подозрение за дезертирство в условиях военного положения.

Напоминаем, представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал о последствиях незаконного пересечения границы военнообязанными мужчинами. По его словам, их действия "не забудут" и они будут отвечать за свои поступки. Тем временем эксперты объяснили, какие документы нужно собрать, чтобы пересечь границу на законных основаниях.