"Не супершпион": пограничник, сбежавший в Россию, не владел секретной информацией, — ГПСУ

Как сообщил спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко, дезертир Руслан Сыровой не мог повлиять на безопасность данных или получить доступ к информации с ограниченным доступом, как об этом заявляют российские пропагандисты.

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Старший лейтенант Госпогранслужбы Руслан Сыровой, который сбежал в Россию, не располагал секретной информацией, и он не имел доступа к ней. Об этом сообщил спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Комментируя информацию российских пропагандистов, что Сыровой якобы имел доступ к секретной информации, Демченко отметил, что военнослужащий не имел доступа к секретным документам или информации с ограниченным доступом.

"А также не выполнял задачи по администрированию информационных систем или цифровой инфраструктуры или узлов связи, что могло бы повлиять на безопасность данных", — добавил Демченко.

В настоящее Сыровому объявлено о подозрении в дезертирстве в условиях военного положения, и проводится предварительное расследование о государственной измене.

Как пограничник Руслан Сыровой сбежал в Россию

Как рассказал журналистам Демченко, в одном из подразделений Мукачевского пограничного отряда 34-летний Руслан Сыровой не явился на службу. После того, как его не застали на месте службы, начался поиск, в который были вовлечены различные правоохранительные органы, включая Службу безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР). Также было начато служебное расследование.

Сыровой приехал в Россию 9 октября, пересекая границу с Венгрией с группой уклонистов. На данный момент идет работа по выяснению всех обстоятельств, связанных с его исчезновением и службой.

Что известно о пограничнике Сыровом

Сыровой занимал должность, связанную с мониторингом государственной границы, с июля 2023 года. Он служил в подразделении, выполнявшем задачи в Луганской области, где был свидетелем вторжения России. Он также участвовал в боевых действиях с 2014 года.

Демченко подчеркнул, что Сыровой был неконфликтным военнослужащим, и не было никаких фактов, указывающих на его неправомерное поведение.

Сбежавший пограничник участвовал в боях против оккупантов

Следует отметить, что по словам Демченко, информация об утечке секретной информации через Сырового использовалась Россией в дезинформационной кампании с целью дискредитации Сил обороны Украины. Кроме того, Сыровой участвовал в боевых действиях против российских оккупантов.

"К тому же, выдавая этого военнослужащего за своего "супершпиона", который не имел необходимого доступа к секретам, российские пропагандисты забыли указать, что и в 2014, и в 2022 годах, участвуя в боевых действиях, он вместе с другими пограничниками вел огонь по оккупантам, и на своем счету имеет не одного уничтоженного захватчика", — подчеркнул Демченко.

Напомним, 9 октября стало известно, что пограничник в составе Сил обороны находился на позициях под Лисичанском в Донецкой области, но после ранения оказался в погранотряде в Закарпатской области и оттуда сбежал через Венгрию в Россию. Сообщалось, что пограничник якобы сдавал позиции Сил обороны россиянам.

Также напомним, в начале сентября в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали об успешном проведении спецоперации "Синица", в результате которой на сторону Украины перешел пилот российского военного вертолета Ми-8.