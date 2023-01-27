Послужат армии: пограничники отобрали дроны у контрабандистов и передали на фронт (фото)

Раньше три БПЛА самолетного типа доставляли сигареты за границу, а теперь помогут освободить Херсонскую область.

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Пограничники изъяли у контрабандистов беспилотники и передали их украинским защитникам в Херсонскую область. Пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины сообщила подробности на официальной странице в Facebook.

В начале декабря прошлого года на окраине села Вербовец Виноградовского района Закарпатской области Мукачевский отряд пограничников накрыл группу контрабандистов, которые незаконно доставляли безакцизные сигареты в соседние страны с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Отдел "Вилок" совместно с оперативно-розыскным отделом ГПСУ обнаружили на месте взлета упаковки с нелегальным товаром, три БПЛА, запасные батареи к ним, пульты управления и ноутбук с маршрутом полета.

[ + – ] Дроны контрабандистов, переданные пограничникам в Херсонскую область Фото: Facebook

Недавно совет обороны Закарпатской ОВА решил передать изъятые дроны пограничникам Херсонского отряда. Теперь военнослужащие могут использовать их в боевых действиях, например, вести разведку с воздуха или даже сбрасывать боеприпасы на позиции и технику ВС РФ. Судя по опубликованным кадрам, беспилотные самолеты запускаются катапультой и приземляются с помощью встроенных парашютов.

Ранее писали, как украинцы создают дешевые боевые дроны из пенопласта и монтажной пены. Добровольческий батальон ВСУ "Солнышко" показал летательные аппараты стоимостью около 100$, способные сбрасывать на оккупантов самодельные бомбы.

Рассказывали также, как украинские инженеры собирают дроны-убийцы для ВСУ. Часто народные умельцы переделывают коммерческие модели, оснащая их системами для сброса гранат и других боеприпасов. Самым популярным типом снарядов являются 30-мм боеприпасы для подствольных гранатометов ВОГ-17.