Послужать армії: прикордонники забрали дрони в контрабандистів і передали на фронт (фото)

Раніше три БПЛА літакового типу доставляли цигарки за кордон, а тепер допоможуть звільнити Херсонську область.

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Прикордонники вилучили в контрабандистів безпілотники та передали їх українським захисникам у Херсонську область. Пресслужба Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України повідомила подробиці на офіційній сторінці у Facebook.

На початку грудня минулого року на околиці села Вербовець Виноградівського району Закарпатської області Мукачівський загін прикордонників накрив групу контрабандистів, які незаконно доставляли безакцизні цигарки в сусідні країни за допомогою безпілотних літальних апаратів літакового типу. Відділ "Вилок" спільно з оперативно-розшуковим відділом ДПСУ помітили на місці зльоту упаковки з нелегальним товаром, три БПЛА, запасні батареї до них, пульти управління і ноутбук із маршрутом польоту.

[ + – ] Дрони контрабандистів, передані прикордонникам у Херсонську область Фото: Facebook

Нещодавно рада оборони Закарпатської ОВА вирішила передати вилучені дрони прикордонникам Херсонського загону. Тепер військовослужбовці можуть використовувати їх у бойових діях, наприклад, вести розвідку з повітря або навіть скидати боєприпаси на позиції та техніку ЗС РФ. Судячи з опублікованих кадрів, безпілотні літаки запускаються катапультою і приземляються за допомогою вбудованих парашутів.

Раніше писали, як українці створюють дешеві бойові дрони з пінопласту та монтажної піни. Добровольчий батальйон ЗСУ "Сонечко" показав літальні апарати вартістю майже 100$, здатні скидати на окупантів саморобні бомби.

Розповідали також, як українські інженери збирають дрони-вбивці для ЗСУ. Часто народні умільці переробляють комерційні моделі, оснащуючи їх системами для скидання гранат та інших боєприпасів. Найпопулярнішим типом снарядів є 30 мм боєприпаси для підствольних гранатометів ВОГ-17.