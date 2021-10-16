Контрабандисты трижды за сутки "штурмовали" границу между Украиной и ЕС (видео)

Пограничникам удалось задержать только одного человека, остальные сбежали, бросив около 16,5 тысяч пачек сигарет, которые несли в Венгрию.

15 октября Мукачевский пограничный отряд трижды останавливал контрабандистов, пытавшихся пересечь границу в Закарпатской области. Западное региональное управление Государственной пограничной службы опубликовало подробности и видео в Facebook.

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Как сообщает пресс-служба, в пятницу после полудня наряд отделения "Бодалово" заметил двух человек, которые с большим грузом сигарет двигались в сторону границы с Венгрией. Одного украинца задержали вместе с 2800 пачками табачных изделий и составили против него административные протоколы о попытке незаконного пересечения границы (штраф от 3400 до 8500 грн) и нарушение пограничного режима пропуска (от 119 до 170 грн). Его сообщник сбросил товар и сбежал, сейчас нарушителя разыскивают.

В тот же день большая группа пыталась пересечь границу на участке отделения "Богдан". Заметив пограничников, нарушители сбросили 19 ящиков, содержащих в общей сложности 9730 пачек сигарет, и удрали. Контрабанду планируют передать сотрудникам Фискальной службы. На опубликованном видео можно заметить черные упаковки, которые военные забросили в грузовик.

Ночью другая группа сбросила около 4 тысяч пачек сигарет, убегая от пограничников из отряда "Вилок". Следы привели военнослужащих к населенному пункту Четфалва рядом с венгерской границей, однако самих контрабандистов поймать не удалось.

Ранее писали, что контрабандисты избили двух пограничников на границе с Россией. Неизвестные также отобрали у военнослужащих оружие, после чего ушли вглубь территории Украины. В связи с инцидентом украинская сторона усилила защиту границы и начала разыскивать злоумышленников, которым грозит до 15 лет лишения свободы.

Недавно в одесском порту пограничники обнаружили нелегалов из Сирии, которых везли в грузовике с тканями. Двое мужчин скрывались в полуприцепе, зарегистрированном в Турции, и заявили, что пытались добраться к родственникам в Италии.