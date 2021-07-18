Контрабандисты избили пограничников Сумского отряда и отобрали их оружие

Пока силовикам удалось лишь вернуть оружие, которое предположительно бросили нападавшие. Охрана границы с РФ была усилена.

На границе с Российской Федерацией неизвестные напали на украинский пограничный отряд, сообщает пресс-служба МВД.

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Инцидент произошел ночью 18 июля в Сумской области.

По данным правоохранителей, трое злоумышленников напали на двух украинских пограничников. Силовиков избили и отобрали оружие. Спикер ГПСУ Андрей Демченко утверждает, что нападавшие ушли вглубь Украины.

Злоумышленникам за нападение на пограничников грозит до 15 лет лишения свободы. Охрана государственной границы с Российской Федерации осуществляется в усиленном режиме. Некоторые СМИ сообщают, что к нападению могут быть причастны пьяные сотрудники УСБУ в Сумской области. которые незаконно находились на участке государственной границы.

По факту нападения открыты уголовные производства по статьям 262 и 345 Уголовного кодекса Украины. Через какое-то время силовики смогли вернуть украденное оружие, но розыск лиц, причастных к избиению пограничников на границе с РФ, продолжается.

На место ЧП прибыл глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко. Пограничники связывают нападение с борьбой с контрабандой и другими нарушениями на границе.

"Государственная пограничная служба активно противодействует противоправной деятельности на государственной границе, из-за чего пограничные наряды постоянно подвергаются агрессивным действиям со стороны противоправных элементов", - сообщает пресс-служба ГПСУ.

По данным издания Sumy Today, к нападению на пограничников могут быть причастны сотрудники СБУ. Другое издание "Преступности.нет" утверждает, что сотрудники УСБУ были выявлены пограничниками в Сумской области, когда ловили рыбу. На замечание о том, что они незаконно находятся на участке государственной границы, ответили в грубой форме, из-за чего завязалась драка.

Журналисты утверждают, что сотрудники спецслужбы в состоянии алкогольного опьянения избили пограничников.

"На данный момент личности нападавших, которые, к слову, находились в состоянии алкогольного опьянения, установлены. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения", — заявил в комментарии журналистам осведомленный источник.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии журналистам 24 канала рассказал, что злоумышленники, избившие пограничников, скрылись вглубь Украины, не пересекая границу с Россией. Пострадавшие офицеры пограничного отряда находятся в удовлетворительном состоянии.

"Нападавшие скрылись вглубь территории Украины. Скорее всего, нападение произошло именно с территории Украины. Все дальнейшие обстоятельства установит следствие", — добавил Демченко в комментарии.

Пресс-центр СБУ официально не комментировал информацию о том, что сотрудники спецслужбы могут быть причастны к нападению на пограничников в Сумской области.

Ранее Фокус сообщал, что пограничники обвинили РФ в попытке срыва Sea Breeze-2021. Россияне в ходе учений Sea Breeze-2021 следили за кораблями Украины и НАТО в Черном море, прибегая к разным хитростям и угрозам.

Также Фокус рассказывал, что Лукашенко распорядился полностью перекрыть границу Беларуси с Украиной. Президент Беларуси заявил, что из Украины идет большое количество оружия, а Киев с другими странами спонсирует "спящие террористические ячейки".