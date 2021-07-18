Контрабандисти побили прикордонників Сумського загону та відібрали їхню зброю

Поки силовикам вдалося лише повернути зброю, яку ймовірно викинули нападники. Охорона кордону з РФ була посилена.

На кордоні з Російською Федерацією невідомі напали на український прикордонний загін, повідомляє прес-служба МВС.

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Інцидент стався вночі 18 липня в Сумській області.

За даними правоохоронців, троє зловмисників напали на двох українських прикордонників. Силовиків побили і відібрали зброю. Спікер ДПСУ Андрій Демченко стверджує, що нападники пішли вглиб України.

Зловмисникам за напад на прикордонників загрожує до 15 років позбавлення волі. Охорона державного кордону з Російською Федерацією здійснюється в посиленому режимі. За даними видань Sumy Today і "Преступности.нет", до нападу можуть бути причетні пʼяні співробітники УСБУ в Сумській області, які незаконно перебували на ділянці державного кордону.

Зловмисникам за напад на прикордонників загрожує до 15 років позбавлення волі. Охорона державного кордону з Російською Федерацією здійснюється в посиленому режимі.

На місце надзвичайної події прибув голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. Прикордонники повʼязують напад з боротьбою з контрабандою та іншими порушеннями на кордоні.

"Державна прикордонна служба активно протидіє протиправній діяльності на державному кордоні, через що прикордонні наряди постійно піддаються агресивним діям з боку протиправних елементів", — повідомляє прес-служба ДПСУ.

За даними видання Sumy Today, до нападу на прикордонників можуть бути причетні співробітники СБУ. Інше видання "Преступности.нет" стверджує, що співробітники УСБУ були виявлені прикордонниками в Сумській області, коли рибалили. На зауваження про те, що вони незаконно перебувають на ділянці державного кордону, відповіли в грубій формі, через що завʼязалася бійка.

Журналісти стверджують, що співробітники спецслужби побили прикордонників, відібрали їх зброю, яку потім скинули і зникли з місця НП.

"На даний момент особи нападників, які, до слова, знаходилися в стані алкогольного спʼяніння, встановлені. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру і обрано запобіжний захід", — заявило в коментарі журналістам обізнане джерело.

Спікер ДПСУ Андрій Демченко в коментарі журналістам 24 каналу розповів, що зловмисники, які побили прикордонників, втекли вглиб України, не перетинаючи кордон з Росією. Постраждалі офіцери прикордонного загону знаходяться в задовільному стані.

"Нападники втекли вглиб території України. Швидше за все, напад стався саме з території України. Усі подальші обставини встановить слідство", — додав Демченко в коментарі.

Прес-центр СБУ офіційно не коментував інформацію про те, що співробітники спецслужби можуть бути причетні до нападу на прикордонників в Сумській області.

Раніше Фокус повідомляв, що прикордонники звинуватили РФ у спробі зриву Sea Breeze-2021. Росіяни в ході навчань Sea Breeze-2021 стежили за кораблями України і НАТО в Чорному морі, вдаючись до різних хитрощів і загрозам.

Також Фокус розповідав, що Лукашенко розпорядився повністю перекрити кордон Білорусі з Україною. Президент Білорусі заявив, що з України йде велика кількість зброї, а Київ з іншими країнами спонсорує "сплячі терористичні осередки".