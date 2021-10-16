Контрабандисти тричі за добу "штурмували" кордон між Україною і ЄС (відео)

Прикордонникам вдалося затримати тільки одну людину, інші втекли, кинувши близько 16,5 тисяч пачок сигарет, які несли до Угорщини.

15 жовтня Мукачівська прикордонний загін тричі зупиняв контрабандистів, які намагалися перетнути кордон у Закарпатській області. Західне регіональне управління Державної прикордонної служби опублікувало подробиці і відео в Facebook.

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Як повідомляє прес-служба, в п'ятницю після полудня наряд відділення "Бодалово" помітив двох осіб, які з великим вантажем сигарет рухалися в бік кордону з Угорщиною. Одного українця затримали разом з 2800 пачками тютюнових виробів і вчинили на нього адміністративні протоколи про спробу незаконного перетину кордону (штраф від 3400 до 8500 грн) і порушення прикордонного режиму пропуску (від 119 до 170 грн). Його спільник скинув товар і втік, зараз порушника розшукують.

У той же день велика група намагалася перетнути кордон на ділянці відділення "Богдан". Помітивши прикордонників, порушники скинули 19 ящиків, що містять в цілому 9730 пачок сигарет, і втекли. Контрабанду планують передати співробітникам Фіскальної служби. На опублікованому відео можна помітити чорні упаковки, які військові закинули у вантажівку.

Вночі інша група скинула близько 4 тисяч пачок сигарет, тікаючи від прикордонників із загону "Вилок". Сліди привели військовослужбовців до населеного пункту Четфалва поруч з угорським кордоном, однак самих контрабандистів зловити не вдалося.

Раніше писали, що контрабандисти побили двох прикордонників на кордоні з Росією. Невідомі також відібрали у військовослужбовців зброю, після чого пішли вглиб території України. У зв'язку з інцидентом українська сторона посилила захист кордону і почала розшукувати зловмисників, яким загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нещодавно в одеському порту прикордонники виявили нелегалів з Сирії, яких везли в вантажівці з тканинами. Двоє чоловіків ховалися в напівпричепі, зареєстрованому в Туреччині, і заявили, що намагалися дістатися до родичів в Італії.