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Контрабандисти тричі за добу "штурмували" кордон між Україною і ЄС (відео)

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прикордонники
Фото: Скриншот | Прикордонники вантажать упаковки з контрабандними сигаретами біля Мукачева

Прикордонникам вдалося затримати тільки одну людину, інші втекли, кинувши близько 16,5 тисяч пачок сигарет, які несли до Угорщини.

15 жовтня Мукачівська прикордонний загін тричі зупиняв контрабандистів, які намагалися перетнути кордон у Закарпатській області. Західне регіональне управління Державної прикордонної служби опублікувало подробиці і відео в Facebook.

Як повідомляє прес-служба, в п'ятницю після полудня наряд відділення "Бодалово" помітив двох осіб, які з великим вантажем сигарет рухалися в бік кордону з Угорщиною. Одного українця затримали разом з 2800 пачками тютюнових виробів і вчинили на нього адміністративні протоколи про спробу незаконного перетину кордону (штраф від 3400 до 8500 грн) і порушення прикордонного режиму пропуску (від 119 до 170 грн). Його спільник скинув товар і втік, зараз порушника розшукують.

У той же день велика група намагалася перетнути кордон на ділянці відділення "Богдан". Помітивши прикордонників, порушники скинули 19 ящиків, що містять в цілому 9730 пачок сигарет, і втекли. Контрабанду планують передати співробітникам Фіскальної служби. На опублікованому відео можна помітити чорні упаковки, які військові закинули у вантажівку.

Вночі інша група скинула близько 4 тисяч пачок сигарет, тікаючи від прикордонників із загону "Вилок". Сліди привели військовослужбовців до населеного пункту Четфалва поруч з угорським кордоном, однак самих контрабандистів зловити не вдалося.

Раніше писали, що контрабандисти побили двох прикордонників на кордоні з Росією. Невідомі також відібрали у військовослужбовців зброю, після чого пішли вглиб території України. У зв'язку з інцидентом українська сторона посилила захист кордону і почала розшукувати зловмисників, яким загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нещодавно в одеському порту прикордонники виявили нелегалів з Сирії, яких везли в вантажівці з тканинами. Двоє чоловіків ховалися в напівпричепі, зареєстрованому в Туреччині, і заявили, що намагалися дістатися до родичів в Італії.