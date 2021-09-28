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В одеському порту в вантажівці з тканинами знайшли нелегалів із Сирії (відео)

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незаконні мігранти, затримання, фото
Фото: dpsu.gov.ua

Днями двоє ліванців намагалися вплав дістатися до Польщі, але не змогли впоратися з потужним плином Західного Бугу.

У морському торговельному порту "Чорноморськ" (під Одесою) незаконних мігрантів виявили при оформленні теплохода, який прибув із Туреччини. Затримання порушників стало можливим завдяки оперативній інформації, йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

Двох чоловіків без документів виявили серед вантажу тканини в напів причепі турецької реєстрації. Вони назвалися громадянами Сирії та сказали, що планували нелегально потрапити до родичів в Італію. У порту Туреччини вони заплатили по 7000 євро за можливість "подорожувати" в напів причепі.

Поблизу пункту пропуску нелегалів чекав їхній співвітчизник, який має посвідку на проживання в Україні.

За фактом відкрито кримінальне провадження.

Повідомляється, що з початку 2021 року прикордонники Одеського загону затримали вже 15 незаконних мігрантів.

Держприкордонслужба України в останні дні кілька разів поширювала інформацію, пов'язану з нелегальною міграцією. Наприклад, 27-річному українцю оголосили підозру в організації в листопаді 2020 року незаконного переправлення через кордон іноземців. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.

незаконні мігранти, затримання

Суд визнав винними та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на п'ять років з випробувальним терміном на два роки двох українців, які намагалися в минулому році незаконно переправити через кордон громадян Бангладешу.

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Двоє ліванців хотіли потрапити до Польщі через Західний Буг. При їхньому наближенні до річки спрацювала сигнальна міна. Прикордонники виїхали на це місце, а іноземці роздяглися та кинулися в річку. Сильна течія змусила їх розвернутися, а на березі плавців чекали прикордонники.

незаконні мігранти, річка

Нагадаємо, з 7 липня іноземців знову стали штрафувати за порушення правил перебування в Україні. Раніше цього не робили через карантинні обмеження.

За перший квартал 2021 року Держміграційної служба видала 2 717 дозволів на імміграцію та відмовила 110 особам. За той же період скасували 457 дозволів і продовжили термін перебування 2 602 іноземцям і особам без громадянства. З січня по березень порушників міграційного законодавства оштрафували на загальну суму 5,8 млн грн.