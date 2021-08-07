"Враховуючи реалії". В Україні знову будуть штрафувати за порушення термінів перебування в країні

Порушникам правил міграції доведеться заплатити від 1770 до 5100 гривень, виняток зроблять лише для тих, хто постраждав від карантинних обмежень.

З 7 липня іноземців знову почнуть штрафувати за порушення правил перебування в Україні. Про це Державна прикордонна служба заявила на офіційному сайті.

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Постанова Кабінету міністрів №757 від 21 липня 2021 року скасо розпорядження уряду №259 від 18 березня 2020 року, згідно з яким іноземні громадяни звільнялися від адміністративної відповідальності, якщо порушували термін перебування в Україні під час карантину. Згідно з новим документом, відтепер не каратимуть тільки тих іноземців, які не змогли вчасно залишити країну або звернутися в міграційну службу через карантинних обмежень. Сума штрафу становить від 1770 до 5100 гривень.

Як зазначив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді", в постанові від 2020 року була прописано, що послаблення для іноземців було тимчасовим. Тепер же Кабмін скасував власне рішення, "враховуючи реалії, які є на даний момент".

Державне агентство розвитку туризму підрахувало, скільки іноземців перетнуло український кордон за даними Укрзалізниці, Державіаслужби, Держприкордонслужби та Мінінфраструктури. Згідно зі статистикою, минулого року в Україну в'їхали 3382097 іноземних громадян, що в чотири рази менше в порівнянні з 2019 роком (13709562 чоловік).

Згідно зі звітом ГМС за перший квартал 2021 року відомство видало 2 717 дозволів на імміграцію і відмовило в переїзді 110 особам. За той же період чиновники відмінили 457 дозволів і продовжили термін перебування 2 602 іноземцям і особам без громадянства. З січня по березень порушників міграційного законодавства оштрафували на загальну суму понад 5,8 мільйона гривень.

У липні писали, що Литва почала захищати кордон з Білоруссю і ввела режим надзвичайної ситуації через великий потік мігрантів. Як заявили в Міноборони, з початку 2021 року на територію країни нелегально проникли понад 1500 осіб — це в 18 разів більше в порівнянні з усім 2020 роком.

Незабаром Агентство Європейського союзу з безпеки зовнішніх кордонів (Frontex) почало термінову операцію на кордоні Литви і відправило додаткові загони прикордонників, службові автомобілі і фахівців зі спілкування з мігрантами. Як пояснив керівник відомства Фабріс Леггері, влада вирішила терміново втрутитися, щоб убезпечити кордон Євросоюзу.

2 серпня стало відомо, що в Литві затримали рекордну кількість білоруських мігрантів — за добу в країну спробували проникнути 268 осіб. Як заявили в Службі охорони держкордону, нелегали почали прориватися крізь ці ділянки кордону і в будь-який час дня.