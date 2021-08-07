"Учитывая реалии". В Украине вновь будут штрафовать за нарушение сроков пребывания в стране

Нарушителям правил миграции придется заплатить от 1770 до 5100 гривен, исключение сделают лишь для тех, кто пострадал от карантинных ограничений.

С 7 июля иностранцев опять начнут штрафовать за нарушение правил пребывания в Украине. Об этом Государственная пограничная служба заявила на официальном сайте.

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Постановление Кабинета министров №757 от 21 июля 2021 года отменяет распоряжение правительства №259 от 18 марта 2020 года, согласно которому иностранные граждане освобождались от административной ответственности, если нарушали срок пребывания в Украине во время карантина. Согласно новому документу, отныне наказывать не будут только тех иностранцев, которые не смогли вовремя покинуть страну или обратиться в миграционную службу из-за карантинных ограничений. Сумма штрафа составляет от 1770 до 5100 гривен.

Как отметил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", в постановлении от 2020 года было прописано, что послабление для иностранцев было временным. Теперь же Кабмин отменил собственное решение, "учитывая реалии, которые есть на данный момент".

Государственное агентство развития туризма подсчитало, сколько иностранцев пересекло украинскую границу по данным Укрзализныци, Госавиаслужбы, Госпогранслужбы и Минифраструктуры. Согласно статистике, в прошлом году в Украину въехали 3382097 иностранных граждан, что в четыре раза меньше по сравнению с 2019 годом (13709562 человек).

Согласно отчету ГМС за первый квартал 2021 года, ведомство выдало 2 717 разрешений на иммиграцию и отказало в переезде 110 лицам. За тот же период чиновники отметили 457 разрешений и продлили срок пребывания 2 602 иностранцам и лицам без гражданства. С января по март нарушителей миграционного законодательства оштрафовали на общую сумму более 5,8 миллиона гривен.

В июле писали, что Литва начала ограждать границу с Беларусью и ввела режим чрезвычайной ситуации из-за большого потока мигрантов. Как заявили в Минобороны, с начала 2021 года на территорию страны нелегально проникли более 1500 человек — это в 18 раз больше по сравнению со всем 2020 годом.

Вскоре Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) начало срочную операцию на границе Литвы и отправило дополнительные отряды пограничников, служебные автомобили и специалистов по общению с мигрантами. Как объяснил руководитель ведомства Фабрис Леггери, власти решили срочно вмешаться, чтобы обезопасить границу Евросоюза.

2 августа стало известно, что в Литве задержали рекордное количество белорусских мигрантов — за сутки в страну попытались проникнуть 268 человек. Как заявили в Службе охраны госграницы, нелегалы начали прорываться через все участки границы и в любое время дня.